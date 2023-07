Israelul doreşte să prevină 'prăbuşirea' Autorităţii Palestiniene, anunță premierul Benjamin Netanyahu

După învestirea în ianuarie a guvernului premierului Benjamin Netanyahu, unul dintre cele mai de dreapta din istoria ţării, Israelul a anunţat adoptarea de sancţiuni împotriva Autorităţii Palestiniene pentru a o face 'să plătească preţul' pentru abordarea sa, respectiv examinarea la ONU a ocupaţiei israeliene a teritoriilor palestiniene.

Cabinetul de securitate a adoptat propunerea premierului care intenţionează să acţioneze pentru 'a împiedica prăbuşirea Autorităţii Palestiniene', dar fără a renunţa la cerinţele israeliene de a pune capăt 'acţiunilor sale împotriva Israelului pe scena internaţională', a indicat într-un comunicat biroul premierului Benjamin Netanyahu.

Alte condiții

Alte condiţii formulate sunt încetarea 'instigării la ură în mass-media şi în sistemul de învăţământ, încetarea subvenţiilor pentru familiile teroriştilor şi oprirea construcţiilor' în Zona C (sub controlul Israelului) în Cisiordania ocupată. Biroul prim-ministrului nu oferă totuşi detalii despre ce fel de acţiune intenţionează să întreprindă Israelul pentru a preveni prăbuşirea Autorităţii Palestiniene, care are puteri limitate pe aproximativ 40% din Cisiordania.

La rândul lor, mass-media israeliene evocă în special crearea de zone industriale pentru palestinieni în zona C precum şi alte măsuri economice care să favorizeze viaţa cotidiană. Această decizie a cabinetului de securitate survine la câteva zile după încheierea unei operaţiuni 'antiteroriste' israeliene la Jenin, în nordul Cisiordaniei, care s-a soldat cu 12 morţi de partea palestiniană şi un mort de partea israeliană, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News