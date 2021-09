Iohannis, mesaj către tinerii liberali: Alegeți-vă modelele corecte de urmat. Știu că veți contribui activ la dezvoltarea și progresul României

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis sâmbătă, 18 septembrie 2021, un mesaj cu ocazia Şcolii de Vară a Tineretului Naţional Liberal 'Welcome totheFuture', organizată la Constanţa.

„Vă felicit pentru organizarea Şcolii de vară 'Welcome totheFuture' şi transmit salutul meu tuturor tinerilor liberali care au făcut un pas în politică. Schimbarea este posibilă doar prin implicare şi vă încurajez să vă asumaţi un rol cât mai activ în construirea viitorului României.



Tema sub care se desfăşoară evenimentul de astăzi, 'Welcome totheFuture', este complexă. Viitorul, în special pentru tineri, reprezintă o responsabilitate enormă pentru că, în destinul fiecăruia dintre voi, acesta cântăreşte mai greu decât trecutul. Întotdeauna, tinerii au reprezentat forţa schimbării şi nucleul inovării în orice societate. Voi sunteţi guvernanţii de mâine ai României şi mă bucur să văd că sunteţi deja preocupaţi să faceţi faţă provocărilor viitorului.



Sunteţi parte a partidului cu cea mai bogată istorie şi tradiţie din România, al cărui rol este incontestabil în ceea ce priveşte devenirea şi modernizarea ţării. Prin această apartenenţă aveţi o misiune uriaşă atât pentru viitorul Partidului Naţional Liberal, cât, mai ales, al ţării.“, transmite președintele.

„Alegeți-vă modele corecte de urmat“





„România are nevoie de viziunea şi perspectiva generaţiilor voastre, are nevoie de tineri implicaţi şi pregătiţi, care să îşi dorească o schimbare durabilă, dar şi de mult echilibru şi calm. Analizaţi atent şi învăţaţi din experienţele foştilor şi actualilor lideri politici, din reuşitele acestora, dar mai cu seamă din greşelile lor.



Alegeţi-vă modelele corecte de urmat, acei oameni care îşi ghidează acţiunile după principii democratice, călăuziţi de conştiinţa datoriei în beneficiul cetăţenilor, care pun mai presus de orice binele comun.



Vă încurajez să continuaţi să învăţaţi, să vă perfecţionaţi şi să folosiţi creativitatea şi entuziasmul pentru a deveni adevăraţi lideri pe care românii se pot baza. Fiţi exemple de profesionalism şi ţintiţi mereu să vă autodepăşiţi!



Totodată, vă îndemn să fiţi permanent deschişi la dialog faţă de ceilalţi. Lipsa de înţelegere şi toleranţă riscă să afecteze derularea unor proiecte şi iniţiative ambiţioase şi deschide posibilitatea propagării unor mesaje periculoase, cu puternice înclinaţii extremiste, antisemite şi xenofobe, fapt care poate prejudicia parcursul democratic al oricărei naţiuni.“se mai arată în mesajul lui Iohannis.

Pandemia, moment de cotitură

„Pandemia de COVID-19 a schimbat în totalitate realitatea pe care o ştiam şi, din păcate, s-au acumulat în societăţile europene sentimente de neîncredere, nesiguranţă şi nemulţumire. Depăşirea acestei crize sanitare este posibilă dacă acţionăm împreună pentru combaterea pandemiei, dar şi a efectelor mai mult sau mai puţin vizibile.



Apreciez eforturile voastre pentru combaterea dezinformării şi a ştirilor false şi acţiunile desfăşurate pentru promovarea şi susţinerea campaniei de vaccinare, mai ales în mediul online. Toate aceste lucruri trebuie continuate. Dispuneţi, fără îndoială, de aptitudinile necesare pentru a vă adapta cu uşurinţă noilor realităţi, dar şi de a transmite în societate această flexibilitate.



Am toată convingerea că veţi contribui activ la dezvoltarea şi progresul României, prin rolul pe care îl veţi juca atât la nivel local, cât şi în administraţia centrală. Îmi doresc ca voi, tinerii liberali, să fiţi acel motor care produce schimbări reale, respectând întocmai principiile şi valorile europene.



Vă urez mult succes şi vă asigur de tot sprijinul meu pentru îndeplinirea obiectivelor ambiţioase care privesc dezvoltarea şi prosperitatea României!“, conchide președintele României.