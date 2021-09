Învăţământul digital în România, anticipat din 2015. Sorin Cîmpeanu: Suntem mândri. Declaraţie extrem de importantă 

”Aş vrea, de asemenea, să mulțumesc tuturor ambasadorilor și reprezentanților statelor și guvernelor care susțin activitatea AUF. Țin să subliniez aprecierea mea pentru consultarea mondială inițiată de rectorul Slim Khalbous, inițiativă care a putut reliefa nevoile reale și actuale ale tuturor membrilor AUF, astfel încât Strategia AUF 2021-2025 să fie bazată pe nevoi reale.

O consultare care a beneficiat de mai mult de 15.000 de răspunsuri ale studenților, profesorilor, cercetătorilor, reprezentanților societății civile, rectorilor și președinților de universități, miniștrilor, o diversitate impresionantă. Provenind din 75 de țări, aceste răspunsuri au avut o contribuție esențială în construirea noii strategii care va fi prezentată de rectorul Slim Khalbous.



Consultarea mondială a fost o continuare firească a strategiei 2017-2021, dar și o continuare a inițiativei „IDNEUF”, apărută în 2015, la Paris, și aparținând miniștrilor învăţământului superior și educației naționale din țările francofone.”, a punctat ministrul Educaţiei

"Am reuşit să anticipăm importanţa digitalului în educaţie"

”Am avut şansa de a fi ministru al Educației în România în anul 2015. După prima reuniune de la Paris-2015, am susținut „IDNEUF 2” care s-a desfăşurat în Bamako (2016) , „IDNEUF 3”, în Marrakech (2018) și „IDNEUF 4” - în București (2019). La București, în anul 2019, miniștrii prezenți au adoptat o declarație extrem de importantă în ceea ce priveşte dezvoltarea digitalizării educației - Declarația de la București.

Am reușit, astfel, să anticipăm necesitatea cu care s-au confruntat toate sistemele de educație în timpul crizei sanitare pe care o traversăm, provocări care vor continua să fie esențiale și post-pandemie. Este încă un motiv de satisfactie faptul că am reușit să anticipăm importanța digitalizării în cadrul educației.



Apreciez în mod deosebit aplicarea principiului solidarității active la nivelul AUF. Apreciez reușitele pe direcțiile principale de dezvoltare ale strategiei 2017-2021: calitate, angajare, dezvoltare. Apreciez solidaritatea și cooperarea in interiorul fiecăreia din cele 10 regiuni, dar mai ales cooperarea între regiuni (cele 2 regiuni europene, 3 africane, Asia-Pacific, Orientul mijlociu, Oceanul indian, America și Caraibe).



Calitate în formare și în educație, calitate în cercetare științifică.

Angajare prin parteneriatul între mediul universitar și mediul socio-economic, oportunitate care ne ajută să facem din limba franceză un adevărat pașaport pentru angajare (găsirea unui loc de muncă) și, bineînțeles, dezvoltarea universităților, ca motoare de dezvoltare locale și regionale. Toate acestea sunt reușite ale AUF!”, a declarat Sorin Cîmpeanu la AUF.