Inteligența artificială a făcut un logo pentru stațiunea Mamaia / „Nu e grozav, dar măcar nu e copiat!“ / foto

În urmă cu aproape o săptămână, Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța a anunțat noua identitate a stațiunii Mamaia, un logo simplist cu denumirea „Mamaia“, stilizarea unui val și a câtorva păsări.

La scurt timp s-a descoperit că logo-ul respectiv nu era decât un plagiat nefericit după o imagine ce poate fi cumpărată de pe Internet, iar fix aceeași siglă este folosită și de Costa Brava Luxury Community. Un logo asemănător are, de asemenea, și Mahogany Tour.

Ulterior, Organizația de Management al Destinației (OMD), prin Primăria Constanța, a anunțat renunțarea la logo-ul propus pentru stațiunea Mamaia.

Inteligența artificială a generat un alt logo pentru Mamaia

Mihai Bulai, lector universitar la Facultatea de Geografie din Cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a folosit inteligența artificială pentru a genera un logo pentru stațiunea Mamaia, în urma scandalului apărut în presă cu sigla copy-paste a stațiunii.

„Probabil ați auzit de scandalul plagiatului (auto-recunoscut) al firmei din Cluj-Napoca - Blue Sky Advertising care a elaborat brandul (sau de fapt doar logo-ul) vestitei stațiuni Mamaia.

Nu prea înțeleg de ce agenția de design a trebuit să imite de pe internet. Eu spre ex. am solicitat softului de A.I. MidJourney următoarele lucruri și iată ce a ieșit, în fotografia de mai jos: „Make a minimalist logo of a beach resort town called Mamaia located near the Black Sea, typical for posh upper scale tourists and night parties, good food, year-round activity, gondola beach cable car, fine yellow sands” (Realizează un logo minimalist al unei stațiuni costiere numită Mamaia, situată lângă Marea Neagră, reprezentativă pentru turiști și petrecerile nocturne, cu mâncare bună, activitate pe tot parcursul anului, telegondolă oe plajă, nisip fin galben).

Nu e grozav, dar măcar nu e copiat. Între timp soft-ul de A.I. respectiv ameliorează constant algoritmul său“, a scris Mihai Bulai pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News