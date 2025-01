Infern în Los Angeles. 10 oameni au murit în incendiile care mistuie California / video

Într-o actualizare de joi seară, Departamentul de Medicină Legală din Los Angeles. a declarat că a „primit o notificare cu privire la 10 decese cauzate de incendii”, scrie FoxNews.

Autoritățile au spus anterior că cinci morți sunt din cauza incendiului Eaton și doi din cauza incendiul Palisades. Nu este clar de unde provin restul de trei morți.

„Identificarea durează câteva săptămâni, deoarece Departamentul de Medicină Legală nu este în măsură să răspundă la toate locațiile morții din cauza condițiilor de incendiu și a problemelor de siguranță. disponibil și va adăuga mai mult timp pentru numirea acestor decedați”, a spus biroul într-un comunicat de presă.

Cele mai mari două incendii forestiere care au avut loc în zona Los Angeles au ars peste 10.000 de locuințe, spun oficialii.

