Incendiu într-un club de noapte din Istanbul. 15 persoane au murit - VIDEO

Cincisprezece persoane au murit și alte opt au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din centrul Istanbulului în timpul unor lucrări de reparații în timpul zilei, a anunțat primarul orașului, Ekrem Imamogul, conform Reuters.

Imamogul a informat că șapte dintre cele opt persoane rănite se află în stare critică, menționând că incendiul a fost stins și că răniții sunt tratați în spitale din apropiere.

A fost demarată o anchetă privind incendiul, a declarat biroul primarului.

15 people died in a fire in a nightclub that was under renovation in #Istanbul's Şişli district#Turkiye pic.twitter.com/GhkYhN61jz