În cât timp o să dispară omenirea? Ceasul Apocalipsei a fost setat la 90 de secunde înainte de miezul nopţii

"Războiul nuclear ar ucide miliarde de oameni." Avertismentul vine de la experţii care acţionează Ceasul Apocalipsei. De remarcat, că în 2022, înaintea războiului din Ucraina, mai aveam 100 de secunde.

Moment istoric! Ceasul Apocalipsei a fost setat astăzi, 24 ianuarie, la 90 de secunde înainte de miezul nopţii de către experții care apreciază cât mai are omenirea până la un dezastru de proporții. Anunțul a fost făcut la ora 15:00 de Bulletin of the Atomic Scientists, un ONG înființat de Albert Einstein.

Dr. Rachel Branson a declarat: "În 2020, Ceasul Apocalipsei a fost mai aproape de miezul nopţii ca niciodată. Astăzi, buletinul ştiinţific este disponibil pe thebulletin.org după anunţul timpului. În 2020, când am setat ceasul la 100 de secunde de miezul nopţii, am venit în faţa voastră şi v-am spus că lumea a ajuns într-un punct periculos, la doar două minute. Am spus atunci că dacă ducem ceasul mai aproape de miezul nopţii înseamnă că liderii şi cetăţenii vor trebui să fie foarte atenţi. Mutarea de la minute la secunde subliniază riscurile la care ne expunem.

În ianuarie 2022 am mutat, din nou, ceasul mai aproape de miezul nopţii ca urmare a ameninţărilor din Ucraina. Ştiam că fără acţiuni rapide evenimentele catastrofale ar putea fi mai aproape. În februarie 2022, la câteva săptămâni după anunţul nostru, temerile noastre s-au adeverit atunci când Rusia a invadat Ucraina. În martie 2022, The Bulletin a condamnat invazia periculoasă şi ilegală a Rusiei şi am cerut tuturor ţărilor să ia măsuri cu privire la ameninţările lui Putin. Ameninţările Rusiei că vor folosi arme nucleare reamintesc lumii că există un risc teribil de escaladare a conflictului. Posibilitatea ca acest conflict să scape de sub control este foarte mare.

Lumea a ajuns într-un punct în care riscul nuclear este nemaivăzut încă de la Războiul Rece. Pe măsură ce nevoia ţărilor de petrol şi gaze naturale din Rusia a crescut, a crescut - de asemenea - şi riscul în momentul în care oamenii nu au mai cumpărat aceste resurse de la ruşi. Guvernul american, aliaţii NATO şi Ucraina au foarte multe canale de dialog. Facem apel către lideri să exploreze toate aceste opţiuni. Facem declaraţia atât în engleză cât şi în rusă şi sperăm să fim auziţi şi de capitalele cele mai afectate. Astăzi, membrii Consiliului de Ştiinţe şi Securitate vor muta ceasul mai aproape de miezul nopţii, din cauza riscului pe care îl prezintă războiul din Ucraina. Mutăm ceasul mai aproape de cât a fost vreodată de miezul nopţii. La 90 de secunde de miezul nopţii."

Când o să dispară omenirea

Sfârșitul lumii a fost anunțat de mai multe ori până acum. Multe persoane au luat în serios ipotezele care au circulat în lume. Însă, după ani de așteptare și multe teorii incredibile, dar ușor de crezut, un grup de experți va stabili astăzi acest lucru. Specialiștii vor seta ceasul apocalipsei, care va indica câte ore și minute mai are omenirea până la sfârșitul lumii, denumit și „miezul nopții”.

Ceasul Apocalipsei a indicat pentru prima dată ora 23:53, care a însemnat că după cel de-al Doilea Război Mondial, omenirea mai avea încă 7 minute până la un dezastru mondial, care ar fi eliminat orice formă de viață de pe Pământ. De asemenea, specialiștii au mai făcut un anunț în anul 1991 după Războiul Rece, când Ceasul Apocalipsei a fost dat înapoi și a indicat încă 17 minute până la sfârșitul lumii pe Pământ.

După ce în anii 1953, 2018 și anul 2019 omenirea a mai avut încă 2 minute până în punctul cheie și ultimii doi ani au fost cel mai aproape, ceasul s-a blocat la 100 de minute. Experții au luat în calcul criza și schimbările climatice radicale, un război nuclear și războiul din Ucraina. Acestea trei sunt momentele despre care se crede că ar putea să ducă la sfârșitul lumii.

