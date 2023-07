Imagini dramatice în Palermo. Dealurile din jurul orașului sunt cuprinse de flăcări. Temperatura a trecut de 47 de grade Celsius / video

O femeie în vârstă de 88 de ani a murit în locuința sa din San Martino delle Scale, o localitate din zona Palermo devastată de incendii, deoarece pompierii, blocați de flăcări, nu au reușit să ajungă la locuința sa și să-i acorde ajutor. Femeia suferea de febră mare încă de ieri.

În ultimele 24 de ore, 1500 de persoane au fost strămutate din zonă, iar 20 de case au fost avariate de incendii, potrivit Corriere della Sera.

Focul a ajuns până la o parcare, iar fumul face aerul irespirabil: în prezent, în ultimele 24 de ore au avut loc aproximativ 700 de intervenții ale serviciilor de urgență 118. S-au înregistrat numeroase cazuri de intoxicație cu fum. Mulți cetățeni întâmpină dificultăți în a contacta serviciile de urgență, deoarece liniile centralei care preia apelurile sunt blocate.

De asemenea, au avut loc numeroase pene de curent cauzate de temperaturile ridicate: unele familii au rămas fără curent încă de ieri după-amiază. Situația este gravă și în cartierul Inserra, iar incendiile amenință un spital.

Din cauza incendiului care s-a dezvoltat în munții din jurul aeroportului, Falcone e Borsellino din Palermo și-a anunțat închiderea până la ora 11.00, iar în acest moment au fost anulate 22 de zboruri: 20 dintre acestea se numără printre cele care fuseseră reprogramate spre Palermo dinspre Catania, în urma incendiului de la aeroportul Fontanarossa, care a avut loc în urmă cu câteva zile.

Trei zboruri au fost în schimb redirecționate către aeroportul Trapani Birgi.

”Zborurile programate vor suferi anulări și întârzieri”, se arată pe profilul social al aeroportului. ”Din motive de siguranță, se recomandă ca oamenii să nu meargă la aeroport. La indicațiile Polaria, pasagerii nu vor avea acces în acest moment la sălile de îmbarcare”, se precizează.

Incendiile au cuprins și Bellolampo, unde se află groapa de gunoi a orașului și unde arde unul dintre rezervoare. Pericolul este că se degajă fum toxic.

Operațiunile de stingere a incendiilor sunt îngreunate de temperaturile care au depășit ieri 42 de grade și de vântul care a ajuns la 25 de kilometri pe oră.

Sicily's Palermo has broken its all-time heat record. With the 47 degrees yesterday. …Also forest fires in Palermo. pic.twitter.com/ndemqCzPK1