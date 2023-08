Iași, județul în care tinerii își doresc să trăiască. Costel Alexe: Din păcate, de cele mai multe ori, societatea și mass-media nu prezintă bine Moldova noastră

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, a spus că Iașiul are foarte muți tineri. Este concluzia unei cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică.

„Din păcate, de cele mai multe ori, societatea românească și mass-media nu prezintă cel mai bine și în cel mai frumos mod cu putință Moldova noastră. Datele INS și recensământul arată că Iașiul este al doilea cel mai tânăr județ din țară. În al doilea rând, trebuie să spun un lucru important: românii din diaspora nu se vor întoarce acasă pentru că le dăm 100, 200 lei sau 100 euro în plus la salariu. În județul Iași, salariul mediu net este de aproximativ 3.600 de lei, la Cluj este 4.000 de lei, în Ilfov salariul este sub județul nostru și Bucureștiul are vreo 4.700 de lei”, a zis Costel Alexe.

În acest context, Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro, l-a întrebat de ce pleacă românii din țară sau de ce nu revin acasă.

„Românii își doresc să se întoarcă acasă pentru un standard și o calitate a vieții mai bune decât ar putea să le găsească în comunitățile în care trăiesc acum. Mai avem mult până să oferim în România condiții ca în Italia și Spania. Eu astăzi ofer servicii publice de calitate, asigur cetățenilor acces la asfalt, apă, canalizare, gaz, apoi dezvoltând aceste comunități, românii din diaspora, care vin în concediu în România, văd că, pe an ce trece, situația s-a îmbunătățit”, a mai spus Costel Alexe în cadrul dezbaterii „Cum acționează autoritățile locale pentru readucerea acasă a românilor din Diaspora".

De asemenea, Costel Alexe a zis că s-a schimbat fața satelor românești comparativ cu anii trecuți.

„De la an, nu doar orașul românesc arată din ce în ce mai bine, ci și satul românesc. Iar în ceea ce privește actul educațional, sunt condiții mult mai bune la sat decât sunt în multe orașe. În plus, actul medical în spitalele din România este mai bun decât în urmă cu zece ani”, a mai zis președintele Consiliului Județean (CJ) Iași în cadrul dezbaterii DC Media Group.

Vedeți mai multe aici:

Lideri locali și români din diaspora la aceeași masă

Această inițiativă a adunat laolaltă lideri locali, reprezentanți ai administrației publice și reprezentanți ai românilor din diaspora pentru a discuta și explora strategii eficiente pentru a aduce înapoi românii din străinătate. Participanții au abordat subiecte precum facilitarea reintegrării, dezvoltarea mediului de afaceri local și crearea de condiții propice pentru revenirea în țară.

Dezbaterea a fost o platformă deschisă de dialog și schimb de idei între autoritățile locale și diaspora românească. Oportunitatea de a asculta direct de la cei implicați în procesele de decizie și implementare a măsurilor de atragere a românilor acasă este un pas semnificativ către găsirea soluțiilor adecvate.

Dezbaterea a fost moderată de Bogdan Bolojan, redactor-șef al site-ului ȘtiriDiaspora, cel mai important portal de știri pentru românii din diaspora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News