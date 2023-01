Horoscop weekend 14 - 15 ianuarie 2023. Vești bune și vești rele pentru zodii. Stres pentru Taur, schimbări majore pentru nativii Leu

Sâmbătă, 14 ianuarie, avem un trigon între Mercur și Nodul Nord, un eveniment bun, după cum spune astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. Duminică avem un careu între Venus și Uranus: ”Îmi place pentru că poate produse schimbări neașteptate, mai ales în relații, dar și în ceea ce privește zona financiară”.

Nativii Taur vor fi direct vizați de careul de duminică, între Venus - guvernatorul lor - și Uranus. ”Stresul din următoarele zile e suplimentar, trebuie să faci facă unor evenimente venite de nicăieri” spune astrologul. Gemenii au niște zile în care nimic nu-i mulțumește, fiind critici și exigenți mai degrabă cu propria persoană: ”Senzația este că te plângi de lucruri exterioare, dar mai degrabă te plângi de tine”.

Cei născuți sub semnul zodiei Leu vor fi vizați de schimbări pe plan profesional sub influența careului dintre Venus și Uranus, care are loc duminică și care-și continuă efectele în primele zile ale săptămânii viitoare: ”vor fi schimbări care nu-ți vor conveni inițial, având impresia că poate îți afectează gradul de libertate, dar care, de fapt, te ajută enorm”. Tot pentru nativii Leu, Daniela Simulescu mai spune: ”Te-aș mai ruga ceva cu acest careu, ajută-ți și partenerul măcar ascultă-l”.

Mercur urmează să-și oprească retrogradarea în casa a cincea pentru Fecioare, după ce Marte a făcut același lucru în casa a zecea. Într-un cuvânt, egoisme! Weekendul acesta recomandarea este să fii egoist. În lipsa unei doze de egoism - suplimentară! - nativii Fecioară se vor plânge și se vor supăra pe ceilalți.

Venus este guvernatorul nativilor Balanță: ”Voi veți fi precum un copil care vede pentru prima dată ceva și vreți. Nu știți dacă vă place, dar vreți. Aveți cerințe de neînțeles pentru apropiați”.

În cazul nativilor Săgetător, Venus va fi în casa a treia: ”Să ferească Universul ca cineva din cercul vostru de apropiați să nu se țină de lista pe care i-ați dat-o sau de planurile pe care le-ați făcut. O să fiți drama queen și o să vă și placă. Grijă la drumuri, vă rog”. Pentru nativii Capricorn, weekendul este despre bani și cheltuieli.

Vezi previziunile complete pentru fiecare zodie:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News