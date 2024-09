”Pentru cei care încep relații, este o perioadă foarte interesantă. Nu vor relațiile acelea clasice. Lilith nu are de-a face cu relațiile societății, cu relația impusă, că trebuie să te căsătorești, că trebuie să stai cu un om. Lilith are legătură și cu relațiile la distanță, și cu relațiile mai platonice, și cu relațiile bazate mai mult pe o înțelegere mentală. Aici trebuie să avem foarte mare grijă și nu vorbim doar de relațiile în sine, ci și de alianțe. Iar dacă în perioada aceasta nu se vor face alianțe la nivel național sau internațional, să nu îmi spuneți voi mie pe nume.

Pe 4 octombrie, Venus face un trigon cu Saturn și ne face să fim mai raționali în dragoste. (...) Oamenii traumatizați sau abuzați, când aleg din nou, dacă nu sunt vindecați, aleg prost.

De aceea, un trigon între Venus și Saturn trebuie să ne învețe să gândim cu capul, să alegem cu capul, să fim raționali în alegerea unui partener sau a momentului în care să intrăm într-o relație. Trebuie să fim mai atenți și la modul în care ne vom gestiona finanțele, mai ales finanțele împărțite cu alții. Iar la finalul săptămânii, astrele ne aduc un careu minunat între Mercur și Marte.

Iar dacă toată săptămâna i-am făcut pe plac eclipsei din Balanță, am fost drăguți, am fost echilibrați, sociabili, nu am vorbit urât, le-am făcut pe plac altora, vine momentul scadenței. Mercur este planeta comunicării, Marte este planeta scandalului. Mercur este în Balanță, Marte este în Rac. Nu ne mai putem abține, scoatem tot și dăm pe din-afară. Și ne certăm, suntem irascibili, scandaloși, suntem tendențioși în discuții, în discurs”, a declarat Daniela Simulescu în horoscopul săptămânii 30 septembrie - 6 octombrie.

Leu/ Ascendent în Leu

”O eclipsă de Soare, un moment important pentru voi. Eclipsa se petrece în casa a III-a, are parte și de Lilith, și de Mercur. Este o săptămână bună pentru decizii. Decizii șocante, cel puțin prin modul în care le veți comunica. Și chiar dacă avem eclipsă în casa a III-a, voi puteți să luați decizia legată de orice domeniu: schimbați locul de muncă, schimbați țara, schimbați școala, schimbați relația, schimbați banca la care aveți cardul. Schimbări, chestiuni administrative, mintea vostră este ca într-un meci de tenis care se prelungește și ajunge la tie-break și până se află deznodământul se joacă multe game-uri. Așa sunteți și voi, într-un tenis permanent, într-un ping-pong permanent.

Vreau să mai rețineți ceva. Finalul săptămânii, când Mercur va face careu cu Marte, trebuie să aveți foarte mare grijă la prietenii pe care îi lăsați în viața voastră mai mult, pentru că s-ar putea să descoperiți că unii nu vă vor binele, așa cum ați visat, și discuțiile cu ei să fie așa mai intruzive, mai tendențioase.

De fapt, în locul vostru, în weekend, m-aș vedea numai cu oamenii care nu îmi pun probleme, efectiv oamenii are nu mă stresează, oamenii care știu că stau în banca lor și să pot să petrec niște zile liniștite. Și dacă nu sunt oameni de aceștia liniștiți în viețile voastre, mai bine stați mai mult doar cu familia sau stați mai mult cu voi, că aveți voi destule probleme. Nu mai aveți nevoie și de problemele altora”, a mai spus Daniela Simulescu.

