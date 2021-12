”În 24 decembrie, are loc al treilea careu între Saturn şi Uranus. Acesta a fost elementul cheie al anului 2021. S-a întâmplat prima dată pe 17 februarie, apoi pe 14 iunie şi iată, pe 24 are loc ultimul. Tot anul am pendulat între vechi şi nou, între tradiţional, conservator şi inovator. Vă spuneam că Uranus în Taur îşi doreşte reforme, digitalizare şi Saturn în Vărsător îşi doreşte un oarecare control. Tot anul pe asta ne-am certat, ne-am divizat, ne-am dezumanizat. Am ajuns să spunem că dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea. Şi din păcate, facem asta şi cu persoane dragi. Trăim şi o epocă a fake news-ului, care va fi destul de amplificat şi în 2022, cu conjuncţia Jupiter - Neptun din data de 12 aprilie.” a anunțat Astrosens.

Află, de la ora 09:00, ce ți-au pregătit astrele, în funcție de zodie, pentru astăzi, 24 decembrie 2021, de la astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. Emisiunea va fi transmisă pe DCNews și la DCNewsTV, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News