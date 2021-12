"Lucrurile încep să se complice serios pe plan amoros"

”Pe 21 decembrie, Soarele intră în Capricorn. Deci, mai scăpăm de exuberanţa Săgetătorului şi începem să fim mai serioşi, să ne dăm seama că trece anul, ce planuri avem, pe ce stăm sigur, ce am vrea să mai stabilizăm. Pe 24 decembrie are loc al treilea careu între Saturn şi Uranus. Acesta a fost elementul cheie al anului 2021. S-a întâmplat prima dată pe 17 februarie, apoi pe 14 iunie şi iată, pe 24 are loc ultimul. Tot anul am pendulat între vechi şi nou, între tradiţional, conservator şi inovator.

Vă spuneam că Uranus în Taur îşi doreşte reforme, digitalizare şi Saturn în Vărsător îşi doreşte un oarecare control. Tot anul pe asta ne-am certat, ne-am divizat, ne-am dezumanizat. Am ajuns să spunem că dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea. Şi din păcate, facem asta şi cu persoane dragi. Trăim şi o epocă a fake news-ului, care va fi destul de amplificat şi în 2022, cu conjuncţia Jupiter - Neptun din data de 12 aprilie.

Pe 29 decembrie Jupiter intră în Peşti. A mai fost între 14 mai şi 28 iulie, când au apărut multe relaxări, în care am zis că am scăpat de pandemie. Jupiter va intra în Peşti şi vom avea senzaţia că începem să mai respirăm, că ne mai vindecăm. Jupiter va sta în Peşti până în mai, când va intra în Berbec şi va sta acolo cel puţin până în octombrie, după care se va întoarce în Peşti în octombrie.” arată Astrosens.

BERBEC

Sectorul profesional capătă importanță. Chiar dacă vin Sărbătorile, timp de o lună vei fi preocupat de tot ce înseamnă carieră, statut social şi relaţiile cu autorităţile. Ai putea să mai faci un slalom printre acestea, dar nu prea îţi iese. Ai putea începe anul cu ambiţii personale puternice, mai ales în zona profesională.

TAUR

Vei fi băgat în tot felul de situaţii unde o să vezi dacă principiile şi valorile tale sunt respectate. Vorbim de călătorii, studii, examene şi multă "filozofeală".

GEMENI

Poate aflaţi secrete... Veţi asista la nişte situaţii unde nu aveţi pic de control. Sunteţi foarte speriaţi, auziţi veşti neplăcute şi începeţi să le preluaţi. La sfârşit de an, rezolvaţi cât se poate din problemele privind taxele şi impozitele.

RAC

Ce faceţi pentru partener? Ce îi spuneţi sau nu? La cine reveniţi? Atenţie, că focusul se va duce pe relaţia de cuplu, în principiu.

LEU

Munceşte, munceşte, munceşte, indiferent că ai un loc de muncă sau nu. O să te miri char tu de cât de disponibil eşti să te implici, câte eforturi faci.

FECIOARĂ

Haideţi să vorbim despre iubire... Trebuie să vă daţi seama în ce relaţii toxice sunteţi sau cât de mult staţi în singurătate. Singurătatea respectivă înseamnă frică, nesiguranță, temeri, vulnerabilitate. Tot anul viitor puteţi să rupeţi relațiile care nu funcţionează.

