Horoscop 18-24 noiembrie, săptămâna care va fi marcată de schimbările lui Pluto. Daniela Simulescu: E cazul să văd și în buzunarul meu lucrul acesta

În această săptămână, Pluto se reîntoarce în Vărsător, după ce în ultimul an a tot ”pendulat” între Capricorn și Vărsător, iar potrivit astrologului Daniela Simulescu, revenirea aceasta va fi una pe termen foarte lung, de două decenii.

Berbec/ Ascendent în Berbec

”Pluto iese din casa a X-a, unde a fost din 2008 încoace. Cariera ta din 2008 încoace, fac pariu, a trecut prin schimbări. Astăzi erai croitor, mâine te-ai făcut specialist în IT. Cam așa face Pluto, am dat un exemplu simplist, dar vă dați seama la ce mă refer. V-a adus schimbările acestea radicale, la care nu v-ați fi gândit, pe care nu le-ați fi perceput sau au fost situații în care voi a trebuit să plecați sau s-a închis ceva la locul de muncă și ați luat-o de la zero și de fiecare dată v-ați reinventat, din punct de vedere profesional”, a spus astrologul Daniela Simulescu în cadrul emisiunii unde a prezentat horoscopul săptămânii 18-24 noiembrie.

Simulescu: Vă dați seama ce contează cu adevărat pentru voi

”Iată, Pluto se duce în casa XI-a și dintr-odată veți fi mai atenți la oamenii din jurul vostru. Spune-mi cu cine umbli, ca să îți spun cine ești! Abia acum veți fi foarte interesați de calitate, nu de cantitate. Casa a XI-a, câteodată, are și o componentă pecuniară, destul de serioasă, și vă veți da seama: Domnule, în ultimii ani au fost atât de multe procese pe plan profesional, e cazul să văd și în buzunarul meu lucrul acesta. Am învățat, am trecut, am supraviețuit, hai să văd cum monetizez ce s-a întâmplat de atunci și până acum.

Vă reamintesc faptul că Marte, guvernatorul vostru, este în casa a V-a și stă acolo până în iunie. Și chiar dacă va retrograda la un moment dat, Marte în casa a V-a, în opoziție de semn cu Pluto din casa a XI-a vă cere să vă dați seama cât de mult jucați pentru alții și cât de mult sunteți voi în relație cu alții. Și mai vrea ceva această configurație. Să vă dați seama ce contează cu adevărat pentru voi, de la pâinea pe care o cumpărați. De ce cumpăr pâinea asta? Pentru că vreau să mă iubească oamenii că am luat pâine pe placul lor sau pentru că îmi place mie pâinea respectivă? Vor apărea multe întrebări din acest punct de vedere”, a mai spus Daniela Simulescu.

Mai multe în video:

