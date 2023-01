Grupul Wagner recrutează puşcăriaşi ucraineni pentru a-i trimite pe front

Grupul de mercenari Wagner, având legături cu Kremlinul, recrutează puşcăriaşi ucraineni care au fost transferaţi în închisori din Rusia pentru a fi trimişi pe frontul din Ucraina, a relatat miercuri publicaţia The Kyiv Independent, citată de EFE.



Ca sursă a acestei informaţii, această media locală citează Statul Major al armatei ucrainene.



Grupul de mercenari Wagner este desfăşurat în ultimul timp în Donbas (estul Ucrainei), unde - potrivit Moscovei - ajută armata rusă să înregistreze progrese semnificative.



"Rusia recrutează puşcăriaşi ucraineni care au fost duşi cu forţa în închisorile din Rusia. Compania militară privată Wagner recrutează în mod intens astfel de persoane în special în Krasnodar", susţine Statul Major al armatei ucrainene.



Conform unor surse, mercenarii Wagner încearcă să-i recruteze pe deţinuţii care execută pedepse pentru delicte grave.



Postul de televiziune american CNN a relatat marţi despre tacticile folosite pe front de acest grup de mercenari, care numără mii de condamnaţi ruşi în rândurile lor.



Este vorba de acei condamnaţi care formează adeseori primul val într-un atac şi care suferă cele mai multe pierderi, până la 80%, potrivit serviciilor de informaţii ucrainene.



Organizaţia pentru drepturile deţinuţilor ruşi "Rusi sidiaşciaia" ("Rusia întemniţată", RS) a declarat, la rândul său, că aproximativ 40.000 de puşcăriaşi recrutaţi de grupul de mercenari Wagner au fost ucişi, au dezertat, au fost răniţi sau capturaţi ca prizonieri în Ucraina.



Pe de altă parte, guvernatorul instalat de Rusia în regiunea ucraineană Doneţk, Denis Puşilin, a declarat miercuri că unităţi ale companiei militare Wagner au făcut progrese la Bahmut, oraş unde se dau în prezent lupte în cartiere care erau înainte controlate de trupele ucrainene, potrivit Reuters şi AFP.



"Ostilităţi destul de dure continuă la Bahmut... Lupte se duc deja undeva la periferie şi în zone din cartiere care erau deţinute de inamic până recent", a declarat Puşilin, citat de agenţii de presă oficiale ruse.



Potrivit lui, trupele ruse şi în special mercenarii grupului paramilitar Wagner "avansează".



Bahmut, cu 70.000 de locuitori înainte de conflict, este încă din vară ţinta unor asalturi repetate din partea trupelor ruse, fără ca acestea să fi reuşit până în prezent să spargă apărarea ucraineană.



Oraşul, în mare măsură distrus şi a cărui importanţă strategică este contestată de experţi, a devenit în ultimele luni scena unor pierderi mari de ambele părţi.



Potrivit lui Puşilin, progresul revendicat de Rusia mai devreme în ianuarie la Soledr, situat mai la nord, a "jucat un rol-cheie" în progresul actual de la Bahmut.



Cucerirea Soledar "a permis blocarea căilor de aprovizionare ale inamicului şi, în parte, preluarea sub control operaţional a zonelor" de unde ucrainenii loveau poziţiile ruseşti, a spus responsabilul separatist.



Şeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marţi seara prin intermediul serviciului său de presă că "scopul este de a prelua sub control Bahmut şi de a distruge armata ucraineană în împrejurimile oraşului şi de a împiedica orice acţiune ofensivă în toate direcţiile".



"Toate unităţile pregătite de luptă ale forţelor armate ucrainene sunt trimise la Bahmut, iar grupul Wagner le distruge, deschizând oportunităţi operaţionale pe alte direcţii" ale frontului, a afirmat el.



Statul-Major ucrainean a confirmat în raportul său zilnic de miercuri asalturile ruseşti la Bahmut şi în împrejurimile sale.



Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul în SUA, "forţele ruse au realizat câştiguri teritoriale nesemnificative la Bahmut". ISW informează despre o ofensivă rusă în curs de desfăşurare în Vugledar, mai la sud, scrie Agerpres.

