Greenpeace, protest cu un dinozaur în faţa Comisiei Europene contra includerii gazelor şi centralelor nucleare în energiile verzi - foto

Dinozaurul confecţionat de manifestanţii ecologişti care au participat la protest a fost botezat de aceştia 'Taxonosaurus Rex', cu aluzie la taxonomia UE. Înalt de circa patru metri, dinozaurul a fost pictat cu flăcări de gaz şi cu simboluri de pericol nuclear.

Comisia Europeană doreşte să dea undă verde nuclearului şi gazelor pentru a primi milioane şi milioane ca investiţii verzi. Greenpeace este aici pentru a-i spune Comisiei Europene şi unor ţări din UE, precum Franţa, că nu o pot face, a declarat agenţiei EFE activista Ariadna Rodrigo.

