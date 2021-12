Gigi Becali, fascinat de o melodie în limba greacă. Artist celebru: Îi place foarte mult - Video

Adrian Enache a povestit o întâmplare hazlie, petrecută în Grecia, la începutul anilor 90, amintindu-și și de piesa favorită, în limba greacă, pe care Gigi Becali și Dănuț Lupu o voiau cântată cu fiecare ocazie.

”Den Pao Pouthena”

Este vorba de piesa ”Den Pao Pouthena”, interpretată de cântărețul grec Vasilis Karras (68 de ani). Se pare că patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, nu rata nicio ocazie să asculte această frumoasă melodie grecească din gura lui Adrian Enache. Era captivat și impresionat de muzica din această zonă a Europei.

Gigi Becali se trage din neam de aromâni, popor cu origini la sud de Dunăre, din zona Macedoniei de Nord și Greciei de astăzi. Poate și de aici deschiderea către muzica grecească. Adrian Enache a recunoscut că melodiile lui Vasilis Karras i-au adus foarte mulți bani, de-a lungul timpului, fiind extrem de cerute pe teritoriul României. Gigi Becali și Dănuț Lupu fiind doi dintre ”clienții” săi loiali, scrie Digi Sport.

”Când s-a transferat Dănuț Lupu la Panathinaikos… A fost primul mare transfer de milioane de dolari după Revoluție. M-am dus acolo. Lui îi place foarte mult muzica grecească. La un moment dat, m-am dus într-un magazin. Cântam în Creta pentru petrecerea unei firme mari. La un moment dat, am cântat ceva în grecește, m-am dus în magazin să cumpăr ceva. M-a invitat patronul și mă aude vorbind românește.

Zice 'Romania?'. Zic 'Da'. 'Aaa! King! Maradona! Dănuț Lupu! Romania! Lupu, Lupu!'. 'Du-te, bă, de aici, îți place de Lupu?'. Eu, ca să îl întărât. 'Da, da, da!'. 'Vrei să vorbești cu el la telefon?'. Și i-l dau. Zice (n.r. Dănuț Lupu) 'Alo! Ce e mă, javră?' – cum face el. 'Vezi că vorbești cu grecul'.

A vorbit cu el în grecește, i-a povestit. Mi-a zis: 'Tu poți să cumperi ce vrei, îți dau totul gratis! Ești frate cu Dănuț, ia tot!'. M-am folosit și eu, am luat. Crezi că m-am oprit? Nu m-am oprit! Am zis că o dată… După aia, dacă se supără pe Lupu? Și m-am gândit așa: Lui îi place o melodie foarte mult și lui, și lui Gigi Becali. Și am cântat-o”, a povestit Adrian Enache, în Podcastul de pe Youtube-ul pe care îl moderează.

