Ghinion pentru Klaus Iohannis. După ce a pierdut funcții și casa din Sibiu, riscă să piardă și vila de protocol de la Aviatorilor. Vezi istoria încâlcită a locului

Ghinioanele încep să se țină scai de președintele Klaus Iohannis. A fost un scandal uriaș în România cu privire la faptul că președintele și-a aranjat o vilă în zona Aviatorilor, așa cum nu are niciun alt fost șef de stat, pentru momentul în care își termină cel de-al doilea mandat.

Vila Aviatorilor, pentru care s-au cheltuit 7 milioane de euro pentru renovări, de peste 1.000 de metri pătrați, ar putea fi luat de sub nasul actualului președinte. Deși spațiul public și mass-media din România prezentau varianta în care imobilul devenea vila de protocol a familiei Iohannis, acest scenariu va deveni brusc greu de realizat, dacă nu chiar imposibil.

Motivul este unul șocant. Se pare că un moștenitor al familiei Prodanof revendică o locuință care a aparținut familiei sale, într-un context istoric și juridic care ar demonstra că vila din Aviatorilor nu aparține statului.

Istoricul vilei din Aviatorilor și al vilei de pe strada Tuberozelor

Pe scurt, în anii ‘40, vila din Aviatorilor a aparținut unui cetățean de origine germană, pe nume Anton Hoffner. Acesta a fost judecat de ruși după război, fiind considerat aliat al nemților. În consecință, bolșevicii i-au confiscat toate bunurile și s-au instalat în casă. Ulterior, au pus ochii pe o altă vilă, amplasată fix lângă Ambasada Rusiei din capitală, pe strada Tuberozelor nr. 4, imobil pe care comuniștii l-au luat în stăpânire în 1947 de la familia fostului industriaș Nicolae Prodanof.

Moștenitorul familiei Prodanof a oferit explicații suplimentare despre istoria casei de pe Tuberozelor: „Această casă a fost dată de statul rus din 1947 statului român, chipurile, dar ei nu erau proprietari. Ei au făcut acest schimb fără să aibă dreptul. Nu erau proprietari ai acelei case”.

Culmea este că între statul român și cel rus a existat o convenție. Rușii cedează imobilul din Aviatorilor și primesc la schimb casa din Tuberozelor nr. 4. Astăzi, în casa fostului industriaș Nicolae Prodanof funcționează Consulatul Rusiei la București, iar nepotul acestuia este plimbat între instituții fără a reuși să recupereze locuințele.

Explicația moștenitorului familiei Prodanof

„Ei, când au venit să ne dea afară, au făcut-o în 24 de ore, păstrând tot mobilierul pentru ei. Conform documentului pe care îl anexez, dat în custodie de către tovarășul Teohari Georgescu, care avea menirea să îndepărteze exploatatorii sau nu știu care era problema, au dat casa cu inventar. Adică, sub 400 și ceva de puncte inventar. Astăzi, aici funcționează Consulatul Rusiei. Când am venit acum 12 ani, am intrat în Consulat și am vorbit cu consulul. El stătea la un birou foarte elegant. La un moment dat, s-a minunat că mă uitam la biroul său cu mare atenție. Stătea la biroul bunicului meu, care era marcat într-o parte. I-am spus ‘domnule consul, stați la biroul bunicului meu’. ‘Păi cum, domnule, de unde’? I-am explicat: ‘Uite inventarul de aici pe care l-ați luat. Când o să mă întorc să-mi iau locul înapoi, trebuie să mi-l dați integral, pentru că a fost în custodie’. Am documente clare că nu s-a naționalizat, iar aici ne excludem și de la revendicarea invocată să o plătească ANRP-ul. Nimeni nu plătește. Statul român nu are bani. În momentul în care ei ne-au dat afară, s-au văzut strânși cu ușa să lămurească cum s-a făcut această schimbare. Noi habar nu aveam despre ce era vorba.

Verificând, am mers la dosare de sute de kilograme și am descoperit că rușii, care pretindeau că erau proprietari și nu erau, pentru că nu fusese recunoscută nicio proprietate rusească pe teritoriul românesc, ar fi dat casa de la nr. 86-82 (vila de protocol posibil destinată lui Iohannis), că acum se numește altfel, în schimbul casei noastre. Documentul de schimb este o convenție fără semnături, fără ratificare, fără nicio parte oficială unde trebuia să intre Ministerul de Externe și alții. Ei au specificat că este doar un schimb. Au spus așa: ‘Casa Prodanof din strada Tuberozelor nr. 4, valoare 19 milioane și ceva, casa de la șosea, care era ultima casă a lui Gheorghiu-Dej, 1 milion și ceva’. Nu erau proprietari ai acelei case. Nu este nimic valid. Statul român nu era proprietar al casei noastre, iar statul rus nu era proprietar al vilei din Aviatorilor. Casa noastră nu poate fi trecută la ANRP, pentru că nu este proprietate de stat. Nu a fost naționalizată și nu a fost nici rusească. Este proprietatea noastră din 1927. Am tot, carte funciară, absolut tot. Am descoperit că aici, la Aviatorilor, a locuit un neamț din Ardeal care a fost ofițer. Rușii l-au prins, i-au împușcat pe el și soția lui. Documentul este scris jumătate în rusește și jumătate în română. Ofițerul se numea Anton Hoffner. După ce l-au omorât, i-au furat casa, iar ceea ce vedem acum a fost casa lui Gheorghiu-Dej", a explicat moștenitorul familiei Prodanof.

Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a încercat să blocheze abuzurile sovieticilor comise pe teritoriul României. Într-un document trimis instanțelor de judecată de către Ministerul de Externe, Diaconescu le-a transmis că statul rus și-a alocat unilateral dreptul de proprietate asupra mai multor imobile din București, fără a deține documente legitime. Adică, le cere instanțelor să nu recunoască pretenția Rusiei de a-și însuși dreptul de proprietate asupra unor imobile din Capitală și alte județe, ca moștenitoare a fostei URSS. Pe această listă figurează și vila de pe strada Tuberozelor, revendicată de Prodanof și ocupată în prezent de Consulatul Rusiei, precum și imobile de pe Bulevardul Aviatorilor, conform Antena 3 CNN.

