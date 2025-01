Georgienii ies la proteste și în ziua de Crăciun pe stil vechi. Mii de manifestanți au ieșit cu lumânări în mână /video

Participanții, purtând lumânări și steaguri georgiene sau europene, au pornit de la cinci biserici ortodoxe din capitală și au mărșăluit spre Biserica Kachveti, aflată în fața Parlamentului. Mișcarea, încărcată de emoție și determinare, a fost o expresie a dorinței georgienilor de a menține cursul european al țării.

„De Crăciun, mă rog pentru eliberarea apropriată a tuturor deținuților politici încarcerați de către Guvern pentru că și-au exprimat opiniile,” a declarat Irina Sartania, o manifestantă în vârstă de 56 de ani, subliniind legătura dintre valorile creștine și lupta pentru libertate.

Christmas in Tbilisi: Candles, Protests and Separation of Powers.



The 40th night of pro-European protests in Georgia brought thousands of people with candles to Rustaveli Avenue demanding new elections.



