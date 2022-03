Fuga din Rusia: care sunt coloșii occidentali care abandonează țara lui Putin?

Cu acest rezumat, o analiză realizată de Bloomberg încadrează ceea ce se întâmplă în sfera afacerilor, ca o consecință a războiului neașteptat de dramatic dintre Kiev și Moscova.

Pe măsură ce guvernele străine cresc sancțiunile împotriva Rusiei, închid spațiul aerian și blochează unele bănci de la sistemul de mesagerie Swift, presiunea asupra afacerilor se face simțită. Unele companii au ajuns la concluzia că riscurile, ce țin și de reputație cât și riscurile financiare, sunt prea mari pentru a continua.

De la sectorul auto la bănci: ce companii sunt în fugă din Rusia?

Zeci de companii internaționale au decis să suspende activitatea în Rusia, după izbucnirea războiului din Ucraina.

Marii producători de automobile și camioane au redus exporturile către Rusia, inclusiv Volvo și GM, deși cele două companii vând împreună doar aproximativ 12.000 de vehicule pe an în Rusia.

Compania de autovehicule Volkswagen a anunțat astăzi că și-a oprit producția de autovehicule în Rusia, în contextul invadării Ucrainei. Compania a transmis prin intermediul unui comunicat că sistează activitatea fabricilor din Kaluga şi Niznîi Novgorod. Printre altele, Volkswagen a declarat că exportul de vehicule către Rusia va fi oprită până la noi reglementări.

„Odată cu întreruperea extinsă a activităţilor de afaceri din Rusia, consiliul de conducere al grupului suportă consecinţele situaţiei generale, care este caracterizată de o incertitudine puternică”, a transmis compania Volkswagen, potrivit Adevărul.ro.

Ford Motor, care deține un pachet de 50% din trei fabrici din Rusia, nu a comentat în mod substanțial planurile sale, în afară de faptul că își propune să gestioneze impactul asupra operațiunilor sale și să mențină siguranța lucrătorilor.

Daimler Truck Holding, unul dintre cei mai mari producători de vehicule comerciale din lume, a declarat că își va opri activitățile comerciale în Rusia până la o nouă notificare.

General Motors a declarat că oprește livrările către Rusia, invocând ”o serie de factori externi, inclusiv probleme ale lanțului de aprovizionare și alte probleme care nu pot fi controlate de companie”. Gigantul exportă în jur de 3.000 de vehicule pe an în Rusia din Statele Unite.

Apple a încetat să-și vândă produsele în Rusia, a anunțat marți compania.

Boeing, Airbus, Lufthansa vor suspenda întreținerea și asistența tehnică pentru companiile aeriene ruse și vor opri serviciile pentru clienții din Rusia.

Giganții petrolieri sub presiune: cine părăsește Rusia?

În atenție este în primul rând sectorul energetic, în condițiile în care marea națiune eurasiatică este al treilea producător de petrol din lume, cel mai mare exportator de gaze și pentru cea mai mare parte a ultimului deceniu a fost considerată cea mai promițătoare destinație de explorare și dezvoltare.

Exxon s-a angajat să-și lase ultimul proiect de petrol și gaze rămas în Rusia și să nu investească în noi proiecte.

Shell părăsește Rusia, abandonând asocierile sale în comun cu Gazprom, inclusiv implicarea sa în conducta aflată pe moarte, Nord Stream 2.

TotalEnergies a condamnat acțiunile Rusiei și a spus că nu va mai furniza capital pentru noi proiecte din țară.

În timp ce unele companii occidentale au ales să se retragă din Rusia, companii precum Coca-Cola şi Carlsberg se retrag din Ucraina, dar nu din Rusia, invocând îngrijorări cu privire la siguranţa angajaţilor şi operaţiunilor pe măsură ce invazia ruşilor continuă.

Cotidianul francez Le Figaro relatează că multinaţionalele cu origini franceze Auchan, Renault, Engie şi Alstom au fost prinse pe picior greşit în Rusia. Niciuna dintre multinaţionale nu şi-a chemat înapoi angajaţii expatriaţi şi toţi au grijă să nu sprijine Ucraina, în ciuda apelurilor în acest sens din partea echipelor lor de la Kiev.

Cotidianul francez mai scrie că Auchan continuă să ţină deschise toate magazinele sale din Rusia, a treia piaţă ca mărime pentru retailer, unde are o cifră de afaceri de 3,2 mld. euro.

Un exemplu de companie care a ales să se retragă este şi Carlsberg, cel mai mare producător de bere din Rusia prin Baltika Breweries.

Compania are exporturi şi importuri limitate în Rusia, unde Carlsberg are 8.400 de angajaţi, iar în prezent nu este posibil să se estimeze amploarea totală a consecinţelor directe sau indirecte ale sancţiunilor aplicate Rusiei, a mai spus reprezentanta Carlsberg. Compania are 1.300 de angajaţi în Ucraina, iar săptămâna trecută şi-a oprit operaţiunile la fabricile de bere de acolo şi a trimis muncitorii acasă, conform Z.F.ro

