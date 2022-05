Fost parlamentar norvegian s-a înrolat în Legiunea Internațională ce luptă împotriva rușilor în Ucraina

Anton Gherașenko, oficial de la Kiev și consilier în cadrul ministerului ucrainean al Internelor, a făcut public pe Twitter informația.

Potrivit acestuia fosta parlamentară norvegiană nu a fost niciodată în Ucraina înainte. Singura sa vizită la Kiev fiind la aproximativ o săptămână după declanșarea „operațiunii militare speciale” de către președintele Vladimir Putin pe 24 februarie.

Gherașenko precizează că Andersen Aira s-a înrolat ca medic în Legiunea Internațională a Ucrainei.

Former MP of #Norway Sandra Andersen Aira fights for Ukraine



She arrived about a week after putin launched a full-scale invasion. She had never been to Ukraine before and went to #Kyiv, enrolling as a combat medic in the International Legion #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/lsCnVYb6tv