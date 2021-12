Florin Cîțu nu e de acord cu bugetul pe 2022, din cauza procentului sub 7% pentru investiții- surse

Florin Cîțu, lider PNL, fost premier și ministru de Finanțe, nu este de acord cu formula actuală a bugetului pe anul 2022. El este nemulțumit că bugetul pentru investiții este de sub 7% pentru anul următor. În programul de guvernare, era prevăzut acest procent minim de 7%. Cu toate acestea, în forma bugetului, transmisă de Ministerul de Finanțe, ar fi prevăzuți pentru investiții doar 6,71% din PIB. De asemenea, Florin Cîțu nu este de acord nici ca bugetul să treacă fără proiecte locale.

”Anul trecut ne-am propus mult și am obținut puțin”

”Anul trecut am prins 5,9 la investiții și am închis cu 5,4. Anul asta sunt 6,74, foarte aproape de 7% și, după discuțiile avute cu ministrul Sorin Grindeanu și cu ministrul Finanțelor, veți vedea că anul asta vom depăși 7% pentru investiții. Contează execuția, nu propunerea. Anul trecut ne-am propus mult și am obținut puțin. Vor avea loc discuții pe marginea bugetului. E nevoie că bugetul să fie adoptat până la finalul anului și cred că acest lucru se va întâmpla” a declarat, în replică, Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Proiectul bugetului pe anul 2022 ar urma să fie adoptat astăzi de Guvern și apoi va fi trimis la Parlament. Înaintea ședințe de Guvern, liderii coaliției s-au reunit la Palatul Victoria pentru o ultimă discuție pe proiectul de buget pentru anul 2022.

Potrivit datelor publicate de Finanțe, printre instituțiile care vor avea buget sporit anul viitor se numără Ministerul Muncii. Ministerul Investițiilor are cea mai mare creștere de buget, prin comparație cu anul acesta. Potrivit proiectul lansat duminică în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanţelor, bugetul a fost construit pe venituri de 216,473 miliarde de lei, iar cheltuielile vor fi de 493,215 miliarde de lei credite de angajament şi de 301,758 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 85,285 miliarde de lei. Bugetul pentru anul viitor este configurat pe o creştere economică de 4,6% şi un deficit ESA de 6,24% din PIB, arată raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2022 şi proiecţia acesteia pe anii 2023-2025, arată digi24.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News