Faleza și portul Tulcea. Inaugurarea va avea loc în intervalul 28-30 iulie 2023

În deschiderea discuțiilor, președintele Teodorescu a vorbit despre cele mai mari provocări ale investiției privind modernizarea portului și falezei din municipiul Tulcea, insistând asupra faptului că cea mai complicată parte a proiectului a fost, de fapt, preluarea falezei în administrare locală.

Preluarea portului și falezei, cel mai dificil aspect

„2014 a fost anul de cotitură, când țin minte că am discutat la nivelul Ministerului Transporturilor și am reușit să facem acest transfer de la Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați către Consiliul Județean Tulcea.

Acesta a fost primul pas, pentru cei care își aduc minte, iar al doilea pas a fost transferul din administrarea Primăriei Municipiului Tulcea în administrarea Consiliului Județean a părții orizontale a portului, a falezei, așa cum o numim noi azi. Am reușit, astfel, realizarea unui întreg care ne-a oferit posibilitatea să aplicăm pentru această investiție foarte importantă din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere turistic, cât și emoțional, de suflet pentru cetățean tulcean și nu numai. Vreau să îi mulțumesc, pe această cale, primarului municipiului de la acea vreme, Constantin Hogea, care a înțeles că fără transferul de la Primărie către Consiliu nu puteam să obținem finanțare pentru proiect. Și astfel suntem astăzi în situația de a anunța oficial inaugurarea portului și falezei Tulcea, în intervalul 28-30 iulie 2023, ce va fi marcată de o serie de evenimente“, a transmis, în cadrul conferinței de presă, președintele Horia Teodorescu.

Cele mai importante investiții

Șeful administrației județene a mai vorbit, de asemenea, despre cele mai importante realizări ale ultimilor ani și ale perioadei ce urmează:

„Faleza și portul Tulcea cred că reprezintă pentru mine una dintre cele mai mari realizări din acești 10 ani de mandat ca președinte al Consiliului Județean Tulcea, realizări care au căpătat finalitate. Dacă ne gândim că noi, cei de la Tulcea, am fost cei care au avut inițiativa totală pentru investiția privind construcția podului, acum portul, urmează sala sporturilor și Spitalul Județean de Urgență Tulcea, putem spune că până la finalul anului viitor închidem marile investiții pe care ni le-am propus în ultimii patru ani. Sunt multe lucrări, nu intenționez să trec în revistă toate proiectele reușite de noi, dar sunt investiții de temelie pentru dezvoltarea județului nostru pe mai multe direcții. Au fost nenumărate greutăți pe parcurs, așa este peste tot atunci când vrei să faci o investiție, nu este așa ușor, dar bucuria este cu atât mai mare atunci când vezi că așa lucrurile capătă o finalitate. Faleza municipiului Tulcea reprezintă o investiție – reper pentru județul nostru, iar eu sper că festivalul își propune să marcheze această inaugurare așa cum se cuvinte, întrucât acest lucru se face o dată în viață“, a mai transmis președintele Teodorescu.

Mai mult, domnia sa și-a exprimat încrederea că acest eveniment va fi unul pe măsura dorinței tulcenilor, un festival frumos, structurat pe trei zile: „Am ținut să implicăm multe autorități care să ne ajute în organizarea acestui eveniment, veți vedea astfel că suntem sprijiniți și de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor și de alte ministere“.

Despre Delta Waves

Izabela Rudolf, producător eveniment, a vorbit despre festivalul organizat în premieră în județului Tulcea:

„Inaugurarea falezei coincide cu prima ediție a Festivalului Delta Waves, care are ca obiectiv principal promovarea zonei, nu neapărat promovarea orașului sau a județului, ci a zonei Dobrogei, ca zonă turistică. Această promovare se va putea realiza prin evenimente.

Acest eveniment l-am gândit pentru toate categoriile de public din România, nu ne adresăm doar tulcenilor, ci ne dorim să vină cât mai mulți din afara Tulcei, tocmai pentru a gusta din ceea ce se întâmplă în această zonă. Astfel, ne-am gândit să împărțim publicul în două: publicul de promenadă, așa am intitulat noi o parte a falezei – zona promenadă, unde se vor regăsi cei nostalgici, cei care ascultă o muzică a anilor 70-80, cei care apreciază mâncarea tradițională și tradiționalismul în general. Dar dacă ne dorim să atragem turiștii, am creat și zona new wave, pentru cei mai efervescenți, mai tineri, mai neliniștiți, cu zone de relaxare, cu zone de activare, cu două scene mici, cu DJ, cu partyuri pe barcă.

Între zona de promenadă și new wave va fi amenajată o gradenă, sub care va fi amenajat tunelul timpului, care va face trecerea dintre vechi și nou. În acest tunel va fi amenajat un ecran foarte mare pe care vom introduce câteva filmulețe, tocmai despre Tulcea și istoricul ei, o zonă în care invităm toți participanții la eveniment să intre și să simtă vibrația de acolo“, a explicat Izabela Rudolf.

Ce artiști vor urca pe scena tulceană

Spectacolele artistice vor începe după ora 18.00 și vor avea loc pe scena plutitoare amplasată în dreptul fântânii arteziene.

Vineri, 28 iulie 2023: Spectacole oferite de Fanfara militară și orchestră simfonică Opera Night;

Sâmbătă, 29 iulie 2023: Spectacole oferite de Raluca Blejușcă (ex-Angels), Ora Deniz Cem, Alexandra Ungureanu Trio, Pasărea Rock, Ștefan Bănică; show de lasere;

Duminică, 30 iulie 2023: Ora 18.45: Spectacole oferit de Alina Eremia, Balcan Explosion (Rona Hartner, Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 prăjini),

Nicolae Voiculeț, The Motans, Horia Brenciu; spectacol de drone și focuri de artificii.

