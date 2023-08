Explozii de proporții în Crimeea. Update: Ucraina a distrus celebrul complex „Bastion”, cu rachete antiaeriene S-400 „Triumph” / video

Update:

Serviciul de informații al Ucrainei susține că a distrus un sistem de rachete rusesc în Crimeea, conform Sky News.

Sky News a verificat fotografiile exploziei de la fața locului ca fiind autentice și ca fiind în proximitatea satului Olenivka, în apropiere de Capul Tarkhankut din Crimeea.

Atacul „a distrus sistemul rusesc de rachete antiaeriene S-400 „Triumph” cu rază lungă și medie de acțiune”, a spus serviciul de informații.

„În urma exploziei, instalația în sine, rachetele instalate pe ea și personalul au fost complet distruse”, se mai precizează n postare.

Atacul a dat „o lovitură dureroasă sistemului de apărare aeriană al ocupanților, care va avea un impact grav asupra evenimentelor viitoare din Crimeea ocupată”, a adăugat acesta.

Știrea inițială:

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare arată degajări mari de fum în Peninsula Crimeea, consecințe ale distrugerii unui complex mobil de rachete rusești, potrivit unui oficial ucrainean citat de Sky News.

Petro Andriuşcenko, consilier al primarului din Mariupol, a susţinut pe Telegram că şapte explozii separate au distrus complexul de rachete antinavă de coastă numit „Bastion”.

Andriuschenko a spus că acel complex a fost folosit pentru a trage rachete Onyx asupra țintelor ucrainene și că sistemele radar au fost, de asemenea, distruse.

El nu a clarificat ce a provocat explozia.

Totodată, conform liveuamap, serviciile secrete ucrainene au susținut distrugerea sistemului de apărare aeriană S-400 în partea de vest a Peninsulei Crimeea.

