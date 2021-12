Evacuări în masă în Filipine. Taifunul Rai a lovit arhipelagul cu rafale de 230 km/oră / VIDEO

Zeci de mii de oameni sunt evacuați din casele lor din centrul și sudul Filipinelor, în timp ce un puternic taifun se intensifică înainte de a lovi uscatul.

Cel mai recent raport al biroului meteo filipinez, PAGASA, a spus că taifunul Rai trece printr-o „intensificare rapidă” în timp ce se îndreaptă spre provinciile insulare Dinagat și provinciile Surigao, în partea estică a centrului a țării, începând cu ora 05:00 GMT.

Anterior, PAGASA a spus că viteza vântului a accelerat la 185 km (115 mile) pe oră în apropierea centrului, cu rafale locale de până la 230 km (143 mile) pe oră, deplasându-se spre vest-nord-vest începând cu ora 02:00 GMT.

Instituția a avertizat despre „vânturi foarte distructive cu forță de taifun” în unele părți ale țării în următoarele 12 ore. De asemenea, sunt așteptat valuri puternice și furtuni în zonele de coastă, precum și inundații și alunecări de teren în zonele muntoase de-a lungul traseului taifunului.

De asemenea, marinarii au fost sfătuiți de PAGASA să rămână în port sau să se adăpostească, deoarece condițiile maritime „sunt riscante pentru toate tipurile de nave maritime”.

Joint Typhoon Warning Center (JTWC) al Marinei SUA a calificat Rai ca fiind un super taifun.

