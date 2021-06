Eroare majoră despre „Ținutul Secuiesc“. Răzvan Munteanu, explicație

Invitat la emisiunea Pe Plan Extern, la DC News, analistul Răzvan Munteanu a vorbit despre mai multe sintagme care sunt utilizate greșit în societatea din România, dar și în presă:

„Este un conflict intern în Ucraina, care nu este încă înghețat, dar nu este un război civil intern, pentru că acolo nu sunt doar ucrainieni între ei, se luptă Ucraina cu o parte a societății susținută în mod direct de către forțe ale Federației Ruse. Acolo este mai degrabă un război hibrid, decât un război civil intern.

Sunt multe alte sintagme pe care le utilizăm fără să fim atenți. Ținutul Secuiesc spre exemplu. Nu există un ținut secuiesc din punct de vedere administrativ, ci forma corectă ar fi așa-numitul ținut secuiesc. Vorbeam de Statul Islamic. Statele arabe au tot spus că nu există un stat islamic, ci formula corect ar fi de Autoproclamatul Stat islamic. Sunt chestii de nuanță, de finețe, dar care pot să legitimeze sau nu anumite idei“, a precizat, în exclusivitate pentru DC News, Răzvan Munteanu.

Imaginea cu ”Ținutul Secuiesc” care l-a frapat pe Radu Tudor. Cum răspunde Kelemen Hunor

Radu Tudor şi Kelemen Hunor au dezbătut chestiunea simbolurilor secuieşti în România, pornind de la o amintire de Revelion a jurnalistului. Liderul UDMR a îndemnat, totuşi, la acceptarea tuturor în societate.

"Am dat foarte multe ştiri cu autorităţi locale aparţinând UDMR care au refuzat să arboreze simbolistica românească, au arborat drapelul Ungariei şi care au fost obligate de instanţă să arboreze însemnele româneşti în secuime. Asta e o experienţă pe care am avut-o. Sunt multe procese pe această temă, apropo de loialitate şi percepţia majorităţii.

A doua e mai simplă, dar zic eu interesantă. Acum câţiva ani, petrecând revelionul în zona Poiana Braşov, am zis să facem şi altceva decât să stăm toată ziua în cameră. Am mers până la Lacul Sfânta Ana şi la Balvanyos. Am avut o experienţă excepţională. Sunt nişte maşini 4x4 care trag câte 20-30 de sănii, lacul era îngheţat, peisajul era splendid. Când s-a terminat ziua şi am mers să plătim biletul, în cabana mică de acolo era plin de tricouri cu Ţinutul Secuiesc scos din harta României. Lucrul ăsta m-a frapat, apropo de percepţie. Sunt oameni care îşi închipuie şi diseminează astfel de imagini cu harta României fără secuime, cu trupul ţării rupt, sfârtecat. Există şi politicieni care folosesc, drept simbolistică, harta Ungariei Mari, care conţine Transilvania. M-a surprins foarte mult chestiunea cu tricourile, dar m-a impresionat plăcut altceva. Am lăsat 20 de lei pentru serviciul respectiv. Dle Hunor Kelemen, au alergat după mine cu bonul în vârf de munte. A fost reversul medaliei. Chiar şi acolo, în vârf de munte, au ţinut ca sumele încasate să fie fiscalizate. Şi se vorbeşte despre faptul că UDMR este o entitate mai serioasă, mai funcţională, că în general pe ce pune mâna merge mai bine. Dar rămâne această simbolistică, cu părţi din Transilvania alipite Ungariei", a spus Radu Tudor la Antena 3 (citește răspunsul lui Kelemen Hunor AICI).