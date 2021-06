Erling Haaland și-a dat acordul pentru mutarea la Real Madrid. Suma depășește orice imaginație

Conform Marca, Real Madrid a trecut peste încercările de a-l aduce pe atacantul lui Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Echipa spaniolă dorește acum să o lase pe Borussia Dortmund fără starul Erling Haaland, după ce norvegianul de doar 20 de ani a dat undă verde unei mutări pe Santiago Bernabeu.

Bineînțeles, madrilenii încă au probleme în legătură cu o taxă de transfer plătită clubului german. Nu s-a ajuns la un acord, iar Borussia Dortmund trebuie să decidă dacă să forțeze sau nu un transfer mai avantajos financiar în această vară. În caz că nu vor să-i dea drumul lui Haaland, nemții riscă să îl piardă pentru doar 75 milioane euro în vara anului viitor.

Real Madrid ar fi oferit deja suma de 110 milioane euro, potrivit publicației italiene La Repubblica, însă banii au fost refuzați de Dortmund. În prezent, valoarea de piață a atacantului norvegian se ridică la 150 milioane euro, dublu față de suma care poate fi obținută în vara anului 2022.

Se crede că Real Madrid poate să-l obțină pe Haaland pentru 130 milioane euro, o cale de mijloc între cele două părți, fiindcă președintele clubului, Florentino Perez, încearcă să le recâștige simpatia fanilor galacticilor cu un nou transfer de talia echipei, după un sezon în care madrilenii nu au reușit să câștige vreun trofeu.

Important este că uriașul atacant și-a dat acordul pentru un astfel de transfer, iar impresarul său, Mino Raiola, este la rândul său în favoarea unei astfel de mutări. Acum câteva luni, Raiola și tatăl lui Haaland au călătorit în Spania, vizitând prima dată Barcelona și apoi Valdebebas, baza de antrenament a lui Real Madrid.

Erling Haaland would prefer to join Real Madrid or the Premier League when he eventually leaves Dortmund. He doesn't want to join Bayern. (Source: BILD) pic.twitter.com/kgE120v5kz