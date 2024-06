Emmauel Macron, în criză de imagine. A fost scos de pe posterele pentru alegerile anticipate din Franța

Președintele Emmanuel Macron, care a cerut alegeri anticipate în Franța, după înfrângerea severă de la alegerile europarlamentare din 9 iunie, trece prin momente neplăcute pentru un lider de partid.

Astfel, Macron a ”dispărut” de pe afișele electorale ale propriului partid, iar decizia pare să aibă legătură cu lipsa sa de popularitate în rândul francezilor, relatează agenția EFE, scrie Agerpres.

Un sondaj publicat vineri indică o rată de nepopularitate de 74% pentru liderul de la Elysee, cu șase procente peste cea de când a dizolvat pe 9 iunie camera inferioară a parlamentului (Adunarea Națională) și a convocat alegerile legislative anticipate ce se desfășoară într-un sistem de vot majoritar în două tururi, pe 30 iunie și 7 iulie.



Având în vedere scăderea continuă a popularității lui Macron, alianța sa politică ”Împreună pentru Republică” (Ensemble pour la République), alcătuită din partidul său liberal ”Renașterea” (Renaissance-RE) și formațiunea centristă Modem, a decis să nu-l mai includă în afișele electorale.



Un exemplu poate fi observat în plin centrul Parisului, unde afișele fostului secretar de stat pentru afaceri europene Clément Beaune, care candidează într-o circumscripție a capitalei, nu mai includ nicio imagine sau mențiune cu Macron.

Bizarrement nous sommes la seule circonscription où la mairie de Paris n’avait pas numéroté les panneaux quand les collages ont commencé.

On a dû l’exiger et le signaler. Regrettable amateurisme ou malveillance. @egregoire



Mais merci de montrer notre belle affiche ! Et de ne… https://t.co/MDUleXGWSU