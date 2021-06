Elveția - Turcia, LIVE score - Rezultat final la EURO 2020

Selecţionerul Turciei, Şenol Guneş, se bazează în centrul apărării pe Merih Demiral, fundaşul lui Juventus Torino, la meciul cu Elveţia care are loc duminică, pe Stadionul Olimpic din Baku, în Grupa A a turneului final EURO 2020 la fotbal.

Elveția deschide scorul prin golul marcat de Seferovic, în minutul 6! Elveția - Turcia, scor 1-0!

A început meciul!

Înaintea acestei partide, Turcia nu are niciun punct, iar Elveţia unul singur.

Echipele de start: Elveţia: 1. Yann Sommer - 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez - 3. Silvan Widmer, 8. Remo Freuler, 10. Granit Xhaka (căpitan), 14. Steven Zuber - 23. Xherdan Shaqiri - 7. Breel Embolo, 9. Haris Seferovic. Selecţioner: Vladimir Petkovic. Rezerve: 12. Yvon Mvogo, 21. Jonas Omlin - 2. Kevin Mbabu, 6. Denis Zakaria, 11. Ruben Vargas, 15. Djibril Sow, 16. Christian Fassnacht, 17. Loris Benito, 18. Admir Mehmedi, 19. Mario Gavranovic, 22. Fabian Schaer, 25. Eray Comert.

Turcia: 23. Ugurcan Cakir - 2. Zeki Celik, 3. Merih Demiral, 4. Caglar Soyuncu, 25. Mert Muldur - 22. Kaan Ayhan - 6. Ozan Tufan, 21. Irfan Can Kahveci, 7. Cengiz Under, 10. Hakan Calhanoglu, - 17. Burak Yilmaz (căpitan). Selecţioner: Şenol Guneş. Rezerve: 1. Mert Gunok, 12. Altay Bayindir - %. Okay Yokuşlu, 8. Dorukhan Tokoz, 9. Kenan Karaman, 11. Yusuf Yazici, 14. Taylan Antalyali, 15. Ozan Kabak, 16. Enes Unal, 18, Ridvan Yilmaz, 19. Orkun Kokcu, 26. Halil Dervişoglu.

Arbitru: Slavko Vincic; arbitri asistenţi: Tomaz Klančnik, Andraz Kovacic (toţi din Slovenia); al patrulea oficial: Andreas Ekberg (Suedia), arbitru de rezervă Stefan Halberg (Suedia) Arbitru video: Bastian Dankert; arbitri asistenţi video:Christian Dingert, Christian Gittelmann, Marco Fritz (toţi din Germania) Delegat UEFA: Irakli Nakaidze (Georgia), observator UEFA pentru arbitri: Nikolai Levnikov (Rusia).