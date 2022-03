Drone kamikaze în Ucraina. Ambele părţi le folosesc. Experţii, AVERTISMENT: Pot fi utile în tentative de asasinat

Aceste drone kamikaze nu sunt, însă, singurele de pe câmpul de luptă. Şi ucrainenii au unele, primite de la SUA, astfel că războiul acesta este primul în care ambele părţi vor folosi astfel de echipamente militare. Aceste drone devin noua normă în războiul modern, anunţă specialiştii, iar folosirea lor va face conflictul mai sângeros, dar şi mai puţin predictibil.

"Va fi mai mult un efect psihologic. Anume că nu te poţi ascunde nicăieri", a declarat Ingvild Bode, cercetător de armament la Universitatea Danemarcei de Sud, conform Washington Post.

Dronele au jucat deja un rol important în acest război. Bayraktar TB2, făcute în Turcia, sunt drone de mărimea unui avion de mici dimensiuni şi sunt echipate cu un sistem de rachete ghidate cu laser. Acestea au creat haos printre tancurile ruseşti şi au ajutat armata ucraineană să încetinească invazia rusească. În plus, sunt dovezi conform cărora armata ucraineană ar folosi şi dronele Warmate, produse în Polonia. Acestea pot fi reutilizate ca drone de supraveghere, sau pot fi echipate cu muniţie, devenind astfel kamikaze. Informaţia a fost dată de Wim Zwijnenburg, expert în drone care lucrează la ONG-ul de control al armelor şi muniţiilor din Olanda, Pax. Rusia a folosit până acum drone Eleron-3, de recunoaştere.

Cum funcţionează

Dronele explozibile folosite acum de Rusia şi Ucraina diferă faţă de dronele tradiţionale. În loc să decoleze, să lanseze racheta şi să se întoarcă la bază, aceste drone zboară deasupra câmpului de luptă şi se transformă pe ele însele în rachete, intrând în picaj spre vehicule sau grupuri de soldaţi. De asemenea, ele pot fi programate pentru a exploda la impact. Unele astfel de drone pot fi chiar cărate în rucsac şi lansate în mijlocul luptei, devenind astfel echipamente extrem de importante în războiul urban sau cel de gherilă. Şi mai sunt şi mai ieftine şi mai uşor de folosit.

Cele mai multe astfel de drone sunt controlate de la distanţă, dar pot fi echipate cu programe care le permit să îşi aleagă singure ţintele. Experţii sunt îngrijoraţi cu privire la lăsarea unei astfel de decizii în mâinile unui computer, şi se tem că ne vom îndrepta spre un viitor război unde astfel de arme vor fi ceva obişnuit.

Dronele, mai folositoare Ucrainei

În ciuda faptului că ambele părţi folosesc astfel de armament, dronele s-ar putea dovedi mai folositoare ucrainenilor, pentru că ei se organizează în grupuri mai mici pe câmpul de luptă, lovesc tancurile ruseşti şi apoi se retrag în poziţii defensive.

Rob Lee, cercetător la Institutul de Politici Externe din SUA spune că dronele Switchblade, care vor ajunge în dotarea armatei ucrainene, sunt mai uşor de ascuns şi de mutat pe câmpul de luptă, dar cresc şi raza de acţiune a soldaţilor ucraineni.

Though both sides are using loitering munitions, they could be especially useful to Ukrainian forces, who are using smaller teams of troops moving quickly around the battlefield in vehicles to hit Russian tanks and defensive positions before pulling back to safety, the experts said.

"Astfel de aparate sunt folositoare pentru insurgenţi. Poţi face multe pagube, dacă le foloseşti inteligent", a spus Lee.

SUA a fost de acord, însă, să trimită doar 100 de astfel de sisteme, fiecare dintre ele venind cu 10 drone. Prin comparaţie, NATO tocmai a mai trimis 1700 de lansatoare de rachete antitanc.

"Switchblade-urile sunt folosite mai ales pentru a lupta contra unor ţinte care sunt în locaţii mai ferite", a spus şi Bode, care a adăugat că, pe măsură ce războiul va avansa, este uşor de înţeles că drone mai mari şi mai ucigătoare vor fi folosite.

Experţii avertizează că astfel de echipamente ar fi extrem de periculoase dacă vor cădea pe mâna teroriştilor, care le-ar putea folosi pentru tentative de asasinat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News