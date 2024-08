Donald Trump, foc și pară după ce a auzit că Regina Elisabeta a II-a îl considera „necioplit”

Donald Trump a respins cu furie joi afirmația potrivit căreia Regina Elisabeta a II-a l-a considerat „necioplit”. Acesta s-a descris în schimb drept „președintele favorit” al regretatei regine a Marii Britanii.

Reacția fostului președinte american vine după ce scriitorului Craig Brown a scris într-o biografie a Reginei Elisabeta a II-a că suverana îl considera „necioplit” pe actualul candidat republican la Casa Albă, asta deși de-a lungul timpului Trump a vorbit frecvent despre admirația sa pentru Elisabeta a II-a, scrie Politico.

Ce a scris Craig Brown





„Pe parcursul domniei ei, Majestatea Sa a avut întâlniri cu numeroși lideri controversați, inclusiv cu Bashar al-Assad, cu Robert Mugabe, Idi Amin, Donald Trump, împăratul Hirohito sau Vladimir Putin”, a scris Brown în cartea sa.

El a continuat: „Este posibil să nu fi găsit compania lor plăcută, iar la plecarea lor, e posibil să fi și vorbit în mod discret despre acest lucru. La câteva săptămâni după vizita președintelui Trump, de exemplu, ea i-a spus unui invitat la prânz că l-a găsit „foarte necioplit”: îi displăcea în special felul în care nu se putea opri să se uite peste umărul ei, ca și cum ar fi în căutarea altor persoane mai interesante”.

Reacția lui Donal Trump





Donald Trump a întâlnit-o pentru prima dată pe Regina Elisabeta a II-a în 2018. Atunci vizita sa de stat în Marea Britanie a fost umbrită de proteste. Ulterior, fostul președinte al Statelor Unite a mers din nou în Marea Britanie în luna noiembrie. Acum el a respins categoric afirmațiile lui Brown, pe care l-a numit „un nemernic”

"Nu am idee cine e autorul, dar lucrurile au stat fix invers. Am avut o relație grozavă cu regina. Ea m-a plăcut și eu am plăcut-o. Am stat ore întregi la o cină de stat. A fost o femeie fantastică. În fapt, cred că e regretabil că un astfel de nemernic poate să scrie un articol complet fals. Eu mereu am auzit opusul. Am auzit că eram președintele ei preferat și ați auzit-o și voi. O spunea unui număr mare de oameni”, a susținut fostul președinte american Donald Trump, vizibil iritat de cele scrise de scriitorul Craig Brown.

Donald John Trump este un om de afaceri și politician american, care a fost cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite între 2017 și 2021. Înainte de a intra în politică, a fost om de afaceri și de televiziune. În acest an el candidează din nou în cursa de la Casa Albă. Reamintim că Donad Trump a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 în fața lui Joe Biden, dar a refuzat să admită înfrângerea.

Donald Trump are cinci copii din trei căsătorii și opt nepoți. Primele sale două căsătorii s-au terminat prin divorțuri care au fost intens mediatizate în presa de scandal.

