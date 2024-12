Doi navigatori au murit în prestigioasa cursă cu veliere Sydney-Hobart

Doi navigatori și-au pierdut viața, vineri, în două accidente diferite, în timpul celebrei curse de veliere Sydney-Hobart din Australia, care se desfășoară sub rafale violente de vânt, scrie AFP. Incidentul a avut loc la numai o zi de la startul cursei.



Sunt primele victime după 1998 în această cursă de peste 1.000 km dintre Sydney și Hobart, în sud-estul Australiei.



Catamaranul Comanche, unul dintre favoriți, a fost nevoit să abandoneze în fața unor condiții extrem de dificile care au lovit cursa puțin după startul de joi de la Sydney.

At today’s start of the #RolexSydneyHobart Yacht Race, hundreds of thousands of spectators will send off more than 100 yachts on a 628-nautical mile journey down Australia’s wild south-east coast. An epic endeavour we proudly support. More https://t.co/VuwKbqTWAL #Perpetual pic.twitter.com/EwbXgUVSSH