Din ringul de box, în ringul prezidențialelor. Manny Pacquiao vrea să fie președintele Filipine

Starul boxului filipinez Manny Pacquiao declară că va candida la funcția de președinte în cadrul alegerilor de anul viitor, informează BBC. El a fost nominalizat de o fracțiune a partidului de guvernământ, PDP-Laban. Pe lângă o carieră strălucitoare de luptător, Pacquiao, în vârstă de 42 de ani, este senator în Parlamentul filipinez.

Actualul președinte, Rodrigo Duterte este exclus pentru un alt mandat, dar a fost ales de o fracțiune de partid rivală pentru a candida la funcția de vicepreședinte, o acțiune pe care criticii o consideră o încercare de a se agăța de putere.

Co-candidatul a refuzat să candideze

Pacquiao a fost selectat pentru a candida alături de un aliat apropiat, Christopher "Bong" Go, dar Go spune că nu vrea să-i urmeze lui Duterte. În timp ce partidul său spune că dorește ca Go să-și reconsidere decizia, respingerea nominalizării face trimitere spre sugestiile conform cărora fiica președintelui Duterte, Sara Duterte-Carpio, i se va alătura pe buletinele de vot.

În calitate de boxer, Pacquiao a câștigat titluri mondiale la opt categorii diferite de greutate. El a pierdut cea mai recentă luptă împotriva unui adversar cubanez și a spus că se gândește să se retragă.

Pacquiao a acceptat nominalizarea

Acceptând nominalizarea, el a spus: „Sunt un luptător și voi fi întotdeauna un luptător în interiorul și în afara ringului”. Pacquiao s-a angajat să lupte împotriva sărăciei și a corupției.

El este un personaj popular în țara sa natală, dar se va confrunta cu o bătălie strânsă, conducând sondajele de opinie în mod constant, alături de Sara Duterte-Carpio. Nu este clar care dintre fracțiunile PDP-Laban vor fi recunoscute de comisia electorală a țării pentru alegerile din 2022.

Boxerul ar dori să se retragă din ring

Marele boxer Manny Pacquiao a fost învins la revenirea în ring. În vârstă de 42 de ani, filipinezul a pierdut la puncte în fața cubanzeului Yordenis Ugas în cadrul unei partide care a avut loc la Las Vegas. Potrivit The Athletic, Manny Pacquiao a revenit în ring, posibil, pentru ultima dată, pentru a lupta cu Yordenis Ugas, deținătorul titlului la categoria semi-mijlocie.

Ugas a câștigat prin decizie unanimă, ceea ce a ridicat întrebări despre posibila retragere din circuitul profesionist a lui Pacquiao.

„Nu știu, lăsați-mă să ma odihnesc, să mă relaxez și să iau decizia dacă voi boxa din nou”, a spus Pacquiao imediat după lupta de la Las Vegas.