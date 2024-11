Die Presse: Austria cedează în privința extinderii Schengen / Întâlnirea unde se va decide un „pachet total“ pentru România și Bulgaria

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ce dă România pentru a fi primită în Schengen. Predoiu, detalii despre măsurile compensatorii oferite lui Karner / video

Publicația austriacă Die Presse notează că România și Bulgaria vor primi un răspuns pozitiv, săptămâna viitoare, la Budapesta. Austria ar urma să își dea acordul pentru un „pachet total” în ceea ce privește aderarea celor două țări sud-est europene la Spațiul Schengen.

În perioada 21-22 noiembrie 2024, la Budapesta se vor întâlni miniștrii Afacerilor Interne din România, Ungaria, Bulgaria și Austria.

Dacă ministrul austriac Gerhard Karner își va da acordul, toți miniștrii Afacerilor Interne din UE vor putea decide, la Consiliul JAI din 12 decembrie, în unanimitate, aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen.

Într-un interviu recent la DC News, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a dat detalii despre întrevederea de la Budapesta, precizând că aderarea „se coace“, însă a ezistat să spună dacă veto-ul Austriei va fi sau nu ridicat.

„Eu, la rândul meu, am avantajul că nu sunt nevoit să fac speculații sau predicții, ci știu care e starea lucrurilor și vorbesc direct despre acest dosar în termeni de realitate din teren. Ieri am vrut să semnalez faptul că dosarul, deși are o perspectivă bună, este încă în lucru. Se coace, aș putea să spun, adică se discută, se negociază, se pregătesc ședințe, se schimbă idei“, declara Predoiu în urmă cu o săptămână.

Ministrul Afacerilor Interne a punctat de asemenea faptul că din partea României a existat toată disponibilitatea de a îndeplini condițiile puse de Austria, iar măsurile compensatorii pe care țara noastră le-a realizat sunt unele care aduc beneficii atât cetățenilor români, cât și celor europeni în ansamblu.

„Dânsul (n.r. Gerhard Karner) evocase în prealabil în presă această posibilitate și faptul că Austria studiază Air Schengen, dar acolo, după întâlnirea de la Brdo, în urma discuției pe care am avut-o și noi am vorbit despre un pachet de măsuri compensatorii, care la un moment dat au speriat, însă s-a dovedit că nu era nimic din ce România nu făcea deja și nu era nimic în dezavantajul cetățeanului român, respectiv o protecție mai severă la frontieră, ministrul austriac a spus „DA“.“, a mai spus ministrul Cătălin Predoiu.

