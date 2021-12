Dide a sunat din arest: Ne-a rugat să spunem tuturor povestea lui Alex, 33 de ani, IT-ist, care s-a sinucis după ce a fost închis

Cristian Mihai Dide, arestat în dosarul „droguri la DIICOT”, a transmis că vrea ca toți românii să afle povestea lui Alex R. pe care o găsiți în rândurile de mai jos:

„Dide a sunat ieri din arest. Nu ne-a rugat să îi aducem chiftele sau șosete, doar ne-a rugat să scriem ceva despre Alex R. Pentru că, dacă ar mai fi trăit, Alex împlinea azi, de 1 decembrie, 33 de ani. Alex a fost doar unul dintre mulții arestați de un DIICOT care se face că își face treaba, în timp ce crima organizată și traficul de droguri își văd liniștite de treabă în România. Absolvent de Politehnica, IT-ist la Microsoft, Alex și-a încercat norocul și ca antreprenor de cânepă, într-o afacere perfect legală, la fel ca zeci de altele în România. Doar că din când în când DIICOT descinde aleatoriu dar în mare forță peste antreprenorii de acest fel din Romania.

De ce? Un motiv aflăm chiar de la procurori: descurajarea (doar pentru unii, pentru că în realitate DIICOT nu se atinge chiar de toți antreprenorii din piață) a unor afaceri perfect legale. Iată cum explică procurorul DIICOT Iași Vasile Airinei (procurorul de caz al lui Dide) în rechizitoriul unor antreprenori: ”Privarea de liberate a inculpaților este imperios necesară pentru a descuraja persoanele care vor să deschidă societăți comerciale care să comercializeze inflorescențe de Cannabis și Rezină de Cannabis”.

Așa a fost și povestea lui Alex R:. Au urmat pentru el arest, arest la domiciliu si amenințări si presiuni din partea procuroarei. ”Nu o sa îți mai vezi niciodată copilul”, "vă bag la pușcărie" , "te bag pentru trafic internațional”, "distrugeți viețile tinerilor", au fost doar câteva dintre replicile cu care Alex era hărțuit în timpul anchetei.

Dide a încercat să-l încurajeze, dar pentru Alex a fost pur si simplu prea mult. Alex a decis să pună capăt anchetei absurde - dar si propriei vieți - în martie 2020. A fost atât de absurd, de cumplit de trist, încât până și procurorii DIICOT s-au speriat pentru o clipă de propria neghiobie și, pentru scurt timp, au lăsat hărțuiții antreprenori de cânepa liberi din arest la domiciliu, trecându-i sub control judiciar.

La scurt timp după moartea lui Alex, Dide a început o campanie pentru ceea ce el numea ”relaxarea legislației”, și spunea într-un podcast: "Noi, prin organizația pe care o conduc, nu vrem sa creștem consumul, consumul de canabis este ilegal si se pedepsește cu închisoare sau amendă (legea 143); prioritatea noastră numărul zero in primul rând e sa legiferam acest THC de 0.3 la suta pe care îl găsim în cânepa de pe strada [nici măcar nu e nevoie sa vinzi, crește ea de buna voie pe strada], iar prioritatea numărul zero in al doilea rând este sa eliminăm pedeapsa penala pentru consumatorii de orice substanța, incluziv canabis.”

Cristian Mihai Dide a trimis DIICOT, alături de cereri în audiență, substanțe achizitionate legal din Romania, in semn de protest pentru practicile fără noimă ale unor oameni care se fac ca fac treaba împotriva crimei organizate din Romania.

Astăzi este el in papucii lui Alex, un activist reținut în arest pentru ”trafic de droguri” pentru ca a cumpărat legal din România cu factură si bon fiscal substanțe comercializate legal, și tot el le-a trimis la DIICOT. Și este anchetat și hărțuit chiar de V. A., procurorul împotriva căruia a protestat de dimineață și până seara. Ne-ar plăcea ca astăzi să îi urăm ”La mulți ani” lui Alex, dar nu mai este posibil. De aceea nu ne vine să urăm la mulți ani României așa cum este ea azi. Treziți-vă !#freedide

Dacă simți nevoia să vorbești despre ce te macină ai la dispoziție numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau prin email sos@antisuicid.ro”, a transmis Evoluție în instituție, ONG-ul condus de Cristian Mihai Dide.