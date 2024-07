Prima sesizare depusă la CNCD de parlamentarul USR a fost cu privire la declarațiile făcute de ÎPS Teodosie, la Radio Dobrogea, după ce a fost întrebat de o femeie dacă există vindecare în cazul soțului ei care ar abuza-o psihologic, fiind lipsit de empatie. ÎPS Teodosie a sfătuit-o să își ”ducă crucea” și să se roage ca Dumnezeu să compenseze lipsa de empatie a soțului ei. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Mircea Cristian Pricop, a declarat faptul că ÎPS Teodosie s-a exprimat în acord cu doctrina și morala Bisericii și a oferit o soluție strict duhovnicească, care i s-a solicitat de către credincioasă.

Reacția Dianei Buzoianu

"Astfel de declarații sunt iresponsabile, sunt halucinante, depășesc orice bun simț și sunt discriminatorii. Eu aștept în continuare răspunsul de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru declarațiile de acum câteva săptămâni în care domnul Teodosie spunea că femeile trebuie să-și ducă o cruce în căsătorie, să nu divorțeze sau să nu se despartă dacă sunt abuzate psihologic.

Iată, astăzi domnul Teodosie ne spune că o femeie căsătorită trebuie să-și acopere capul. Sunt drepturi pe care noi, femeile, le-am câștigat în țara asta cu luptă și cu sânge și este inacceptabil ca un om care trebuie să promoveze toleranță, un om care trebuie să promoveze drepturile oamenilor, este fix omul care, de fapt, promovează limitarea drepturilor femeilor", a spus Diana Buzoianu, pentru DC News. Vezi detalii aici!

La ce se referă a doua sesizare depusă vineri

A doua sesizare depusă, vineri, de către Diana Buzoianu (USR) a fost cu privire la un nou subiect, respectiv afirmațiile făcute de ÎPS Teodosie într-o nouă emisiune de la Radio Dobrogea, dacă femeile căsătorite trebuie să aibă capul acoperit în biserică, răspunzând unei femei "care se confruntă cu rușinea familiei sale".

ÎPS Teodosie a răspuns faptul că: ”Sigur că trebuie să porţi ceva pe cap. O femeie căsătorită nu trebuie să umble cu capul descoperit. Cum să îi fie ruşine? Chiar dacă pune o pălărie, o bască, dar nu e cu capul descoperit. Dacă sunt atâtea mofturi la cineva, acoperiţi-vă cu ceva capul”, a declarat ÎPS Teodosie.

"Am depus astăzi o nouă sesizare, pe care am cerut să o conexeze cu prima sesizare, pe declarația că femeile măritate trebuie să aibă capul acoperit. Argumentele sunt identice între cele două cazuri. Este vorba despre un mesaj discriminatoriu, venit de la o persoană care are, totuși, puterea de a influența comportamente în societate. Această declarație este făcută la un post de radio, ce ajunge la foarte multe persoane. Practic, aceste declarații sunt de natură a duce la o inferioritate, că femeile sunt inferioare. În acest context, trebuie sancționat. Avem legislație în 2024, ca să sancționăm astfel de derapaje și autoritățile trebuie să ia în considerare acest aspect și să sancționeze, indiferent despre cine este vorba. Trebuie să existe inclusiv consecințe. În cazul de față, vorbim despre amenzi. În termen de 30 de zile, CNCD va răspunde la sesizare", a spus Diana Buzoianu, pentru DC News.

