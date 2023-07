Descoperă criteriile cheie pentru alegerea unei firme instalatoare în energie regenerabilă

În contextul dezvoltării pieţei energetice, TAW Energy a subliniat importanța unor criterii clare și transparente în procesul de selecție a unei firme instalatoare, în articolul regăsit în blog-ul lor, (click aici pentru a accesa articolul) astfel încât clienții să beneficieze de servicii de calitate și de o colaborare eficientă prin Programul Casa Verde.

Suntem conștienți de faptul că piața este vastă și diversificată, iar clienții trebuie să fie informați și să ia în considerare anumite aspecte cheie pentru a face alegerea potrivită.

Dragoş Luca, Manager la TAW Energy a declarat: “Într-un efort de a promova un mediu de afaceri corect și transparent, am luat măsuri adecvate atunci când am observat faptul că am avut clienți care se plângeau de practici neetice sau calomnii în piață ale companiilor concurente. Colaborăm cu case de avocatură partenere care au intervenit și au înaintat sesizări către instituțiile de specialitate, cum ar fi ANRE, AFM și Consiliul Concurenței, pentru a asigura respectarea regulilor și pentru a promova un mediu concurențial sănătos și echitabil.”

În ultima perioadă, am observat o creștere a numărului de companii care se prezintă ca fiind specializate în domeniul energiei regenerabile, însă nu toate acestea îndeplinesc criteriile de profesionalism și calitate pe care le considerăm esențiale în acest domeniu.

Am discutat cu o parte din echipa TAW Energy şi am aflat că se diferențiază prin:

- Sedii fizice și depozite proprii, care demonstrează seriozitatea și capacitatea lor de a oferi soluții de calitate clienților noștri.

- Flota auto proprie.

- Personal calificat și cu experiență în domeniul electric, format din ingineri proiectanți, ingineri teren, ingineri ofertare și electricieni.

- Parteneriate solide cu furnizorii și colaboratorii, care permit companiei să ofere cele mai bune soluții și servicii clienților lor. (Omniasig, Huawei, Energynomics, Longi, Uniqa, tbi Bank, Asirom, K2, Elbi, Electric Casa și Fundația Metropolis).

- Asigurări valabile 6 ani și garanții pentru casa și instalațiile furnizate, oferind astfel protecție și liniște sufletească clienților.

- Mentenanţa

- Priza de împământare gratuită

- Buletin PRAM gratuit

- Întocmirea dosarului de prosumator

Un aspect care ne preocupă în mod special este prezența pe piață a unor companii care nu respectă principiile de bun simț și de etică în afaceri. Acestea se folosesc de diferite strategii de marketing pentru a capta atenția clienților, cum ar fi promovarea excesivă de produse "premium" sau prezenţa insistentă în grupurile și comentariile de pe rețelele sociale.

TAW Energy investește considerabil în publicitate curată și transparentă, iar feedback-ul pozitiv din partea clienților lor confirmă faptul că abordarea acestora este apreciată și valoroasă. Încurajăm publicul să verifice în mod activ informațiile legate de companiile care oferă servicii în acest domeniu, consultând postările de pe Facebook, Instagram, informațiile despre sedii și depozite, flota auto și personalul calificat.

Este important să fii precaut atunci când iei în considerare firmele instalatoare care apar în majoritatea comentariilor și grupurilor online, deoarece acestea pot fi extrem de insistente și nu reflectă întotdeauna profesionalismul sau calitatea serviciilor. Recomandăm să verifici cu atenție postările, recenziile și să acorzi atenție companiilor cu sedii fizice și personal calificat, pentru a avea parte de o colaborare de succes în domeniul energiei.

Unele dintre sfaturile oferite de echipa TAW, sunt să colaboraţi cu firme autorizate ANRE, firme cu personal de specialitate (ingineri proiectanți, ingineri teren, ingineri ofertare, electricieni) care au sedii fizice, depozite şi totodată stocuri.

“Ne dorim să subliniem că obiectivul nostru principal este să oferim servicii de calitate și soluții personalizate în domeniul energiei regenerabile. Suntem dedicați clienților noștri și ne asigurăm că fiecare proiect din toata țara este gestionat cu profesionalism și atenție la detalii.” ne-a spus Dragoș Luca, Manager la TAW Energy.

Atunci când evaluăm societățile din sectorul energetic, este imperativ să ne întrebăm cum putem avea încredere într-un business cu un capital social derizoriu de numai 200 de lei și care nu-și permite să achiziționeze sau, cel puțin, să închirieze un spațiu și un depozit adecvat. Este deosebit de important să fim vigilenți în fața acelor entități care se autointitulează "grupuri de firme", deși, în realitate, pot fi doar câțiva indivizi care nu au avut capacitatea de a achita garanția solicitată de AFM. Aceste semnale clare de avertisment ar trebui să ne determine să căutăm alternative mai sigure și mai profesionale pentru proiectele noastre în domeniul energiei regenerabile.

Încurajăm publicul să fie precaut și să ia în considerare criterii cheie atunci când aleg o companie specializată în energie regenerabilă. Prin aceasta, vor putea face alegeri informate și să beneficieze de cele mai bune servicii, contribuind în același timp la protejarea mediului și la combaterea schimbărilor climatice.

Pentru mai multe informații despre TAW Energy și serviciile oferite, vă invităm să vizitați site-ul oficial al companiei: www.tawenergy.ro sau sa accesati paginile lor de Social Media.







Articol susținut de Taw Energy

