Democrația se clădește și se apără în zeci de ani. Exemplul Portugaliei care la 50 de ani de la revoluție încă se obișnuiește

Totuși, ca în fiecare an, aniversarea din aprilie deschide o dezbatere asupra a ceea ce încă trebuie îmbunătățit, scrie euronews.com.

Sunt multe de celebrat. Raquel Varela, istoric social la Universitatea NOVA din Lisbona, subliniază moștenirea revoluției reprezentată de drepturile muncitorilor, inexistente anterior în țară. De asemenea, construirea Sistemului Național de Sănătate și a sistemului educațional au adus, în opinia acesteia, "avantaje calitative" la nivel social.

"Nu este vorba doar de drepturi, libertăți și garanții", spune profesoara, "ci și de statul social, securitatea și protecția locurilor de muncă, multe progrese retrogradând din păcate de la sfârșitul anilor '80. Ceea ce a rămas este realizarea că se poate trăi diferit. Această utopie este o speranță care nu poate fi ștearsă."

Portugalia este, fără îndoială, într-o stare mai bună astăzi decât acum 50 de ani. Cu toate acestea, economia națională se confruntă cu o productivitate scăzută, condiții de muncă precare și servicii publice în dificultate.

Conform datelor Eurostat, productivitatea per muncitor din Portugalia este cu 28% mai mică decât media zonei euro. Țara se află pe ultimul loc la acest capitol de cel puțin 10 ani, fiind depășită în ultimii șase ani de cele trei țări baltice și, în afara zonei euro, de Croația, România și Polonia. Istoricul Varela explică faptul că problemele de productivitate sunt legate direct de favorizarea capitalului în detrimentul forței de muncă.

De asemenea, PIB-ul per capita al țării rămâne sub media europeană. În 2023, Portugalia a urcat în clasamentul UE pe locul 18, depășind Polonia și Estonia, dar rămâne cu 17% sub media europeană.

"Portugalia este încă la coada Europei de Vest, cea mai săracă țară din regiune", spune istoricul economic Nuno Palma de la Universitatea din Manchester. "Așadar, Portugalia nu și-a îmbunătățit situația relativă în clasamentele internaționale".

Palma, autorul cărții "Cauzele înapoierii portugheze", consideră că fondurile furnizate de blocul european nu stimulează inovația necesară economiei. Acestea, susține expertul, fac populația să nu "simtă întotdeauna urgența schimbării", în timp ce companiile concurează pentru fonduri fără "o preocupare de a crea dinamici transformatoare pentru economie".

Palma acuză cele două mari partide care au guvernat țara de la revoluție, PS și PSD, că nu au reușit să genereze reformele care să permită Portugaliei să țină pasul cu restul Europei.

În urmă cu patru ani, Portugalia a fost retrogradată la statutul de "democrație defectuoasă", nereușind încă să recâștige statutul de "democrație deplină" din 2019. Este una dintre cele doar trei țări din Europa de Vest cu această clasificare, alături de Belgia și Italia.

Portugalia ocupă locul 31 la nivel mondial în Indexul Democrației pe 2023, în scădere cu trei locuri față de anul trecut. Aceasta este cea mai proastă clasare din 2013, retrogradarea datorându-se în principal criteriului "funcționarea guvernului".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News