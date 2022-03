Demisii pe linie la USR Cluj. A plecat şi fostul cancelar al Guvernului Cîţu, Sergiu Hossu. Toată lumea dă vina pe conducerea filialei

Facebook USR Plus Cluj

”Fostul cancelar al premierului Cîțu și totodată fost președinte al Plus Cluj, Sergiu Hossu, a demisionat.

Scandalurile din USR Cluj sunt la ordinea zilei. În cursul zilei de ieri mai mulți membri din biroul local Cluj-Napoca și-au dat demisia din forul de conducere local, dintre aceștia face parte și consiliera locală Alexandra Oana și consilierul local Dinu Ionescu (acuzat de membrii USR din Cluj-Napoca pentru modul abuziv și nestatutar desfășurării Adunării Generale). Tot în cursul zilei de ieri și-a dat demisia din Biroul Județean al USR Cluj, Virgil Pop, fostul CEO al Electrogrup.

Se pare ca sursa acestor demisii este modul abuziv în care este condusă filiala județeană de către Camelia Salcudean.

Actualul președinte al USR Cluj este acuzat de complicitate la demiterea președintei biroului local al USR Cluj Napoca, Manuela Petrescu.

Alte acuze care îi sunt aduse președintei Camelia Salcudean sunt întâlnirile și negocierile “pe ascuns” cu cei din PNL Floresti și nu în ultimul rând complicitatea președintei la modul în care una dintre vicepreședintele USR Cluj, Anca Șerban, își încasează veniturile de la cabinetul senatorial al lui Cristian Bordei.

Liderul de grup al consilierilor locali din Florești a confruntat-o pe fata pe președinta biroului județean pentru întâlnirile pe care aceasta le-a avut cu PNL Florești”, se arată într-un mesaj al membrilor USR Cluj.

Ce a spus Sergiu Hossu

”Vă anunţ că îmi depun şi eu demisia din USR. Motivul principalii reprezintă abuzurile care au avut loc in ultimele zile in Filiala USR Cluj. Vă doresc tuturor multe realizări si succes în tot ceea ce întreprindeţi!”, a spus fostul președinte al Plus Cluj, Sergiu Hossu, citat de stiridecluj.ro.

Şi un consilier local a plecat din filială

”Dragi colegi, Vă anunţ că mi-am depus azi demisia din Biroul Local Cluj-Napoca.

Vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi acordat încrederea voastră pentru această funcţie şi în zilele următoare voi prezenta un raport legat de activitatea mea în cadrul Biroului Local.

Voi continua să lupt pentru un oraş mai bun, din Consiliul Local şi, în calitate de lider de grup al consilierilor din Cluj-Napoca, vă asigur de deschiderea mea pentru colaborare cu toate forurile de conducere ale filialei şi toţi membrii ce doresc să se implice în proiecte pentru comunitate. Cred, în continuare, în capacitatea noastră de a genera alt fel de politică şi depinde doar de efortul nostru colectiv să îmbunătăţim lucrurile, atât intern, cât şi extern. Rămânem alături!”, a anunțat și consilierul local Alexandra Oană.

DC NEWS a încercat contactarea USR pentru un punct de vedere, dar până acum nu am primit niciun răspuns. Vom reveni cu acesta, dacă va fi oferit.

Cum se apără şefa USR Cluj

"Observ că mai nou este un adevărat concurs de aruncat acuze peste acuze pentru orice. Pentru cine are aşa mult timp, recomand apelul la voluntariat postat de Carmen Turcanu, pentru că facerea de bine îmbogăţeşte pe oricine şi poate se mai reduc şi energiile negative.

Întâlnirea de la Floreşti la care face referire colegul Todoran, a fost împreună cu preşedintele filialei Floreşti, care este şi consilier local; mă întreb de ce a omis Dl Todoran să precizeze......poate pentru că diminua din efectul acuzator?

Ceea ce nu spune colegul nostru este faptul că, degeaba este lider de grup că el nu prea are linie de comunicare cu primarul si cei de la PNL, pentru că aceştia nu doresc să discute cu el, din cauza comportamentului pe care l-a manifestat de-a lungul timpului (aroganţă, jigniri, etc..).

Discuţia cu cei de la PNL a avut in centru o problemă de bază şi anume cea a proiectelor pentru cetăţeni, pentru că fiecare dintre noi am avut aceste proiecte în obiectiv atunci când ne-am implicat şi am dorit să ne aducem un aport în comunitate. Proiecte bune care ar îmbunătăţi viaţa cetăţenilor din Floreşti sunt respinse pe banda rulantă.

În fine, discuţia a fost una informală, nu s-a mers cu nici un obiectiv de negociere, ci doar voiam să vedem perspectiva lor. Cu Bogdan Pivariu m-am întâlnit de mai multe ori şi am înţeles cum gândeşte, cu ceilalţi din PNL mai puţin. Pivariu nu a dorit să participe, datorită jignirilor pe care le-a primit de la M. Todoran.

Desigur, suntem în opoziţie şi probabil putem considera mai puţin importantă părerea adversarilor, dar din păcate observăm că nici cetăţenii nu apreciază unele abordări din Consiliul Local.

Sigur că s-a generat acum un val de care unii profită ca să atace oricum, dar desigur nu pe oricine; doar facem politică, trebuie să punctăm, Doar că se ”punctează” în interior unde ar trebui să căutăm mai multă colaborare, că suntem în aceeaşi căruţă şi mai puţin în extern unde sunt adevăraţii adversari”, le-a transmis colegilor președintele USR Cluj, Camelia Sălcudean.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News