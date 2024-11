Decizia ÎCCJ care poate răsturna dosarele lui Mario Iorgulescu şi Vlad Pascu. Titi Aur și avocatul Bogdan Bărbuceanu arată pericolul pragului pentru droguri la volan

Pe data de 11 noiembrie, Înalta Curte de Casație şi Justiție va decide dacă ar trebui să existe sau nu un prag în cazul șoferilor prinși drogați la volan, așa cum este în prezent pentru alcoolemie. Această decizie ar putea produce efecte juridice în mai multe dosare, inclusiv în cel al lui Vlad Pascu și cel al lui Mario Iorgulescu.

În acest context, i-am contactat pe Titi Aur, specialist în conducere defensivă, și pe Bogdan Bărbuceanu, avocat, pentru a ne explica care ar fi efectele unei astfel de decizii, în cazul în care ar exista un prag.

Titi Aur: Se bat cap în cap două direcții

Titi Aur a precizat că există ”două direcții”.

„Din păcate, această problemă este foarte, foarte complicată și foarte delicată pentru că se bat cap în cap două direcții, două curente, dacă pot să spun. Tot ce spun autoritățile și tot ce spun cei care își doresc să fie droguri cât mai puține la volan, în cazul de față, dar în general, adică zero droguri și să nu permitem nimic nimănui niciodată. Curentul celălalt sau direcția cealaltă este ce au încercat și ce au aplicat unii din alte țări din Europa - să lase o mică, mică toleranță, tocmai pentru a nu mai fi acele fals pozitiv atunci când se testează, adică de la nu știu ce pastilă, de la nu știu ce mac de pe covrig.

Acolo apare o problemă iarăși de principiu. Ce faci cu unul care a mâncat un covrig cu mac? Îl oprești pe stradă, îi faci drug-testul și a ieșit pozitiv la nu știu ce substanță interzisă. Dacă îi iei permisul și îl ții câteva zile până când se fac analizele, nu-i corect pentru că nu a făcut nimic rău și îl privezi de dreptul de a conduce câteva zile. Sau cum era înainte că era direct dosar penal, era foarte grav, dacă îl trimiți la analize, iar omul se simte frustrat: 'Domnule, dar n-am făcut nimic'. Deci, se bat cele două direcții în cap. Este o problemă de politică națională dată de justiție și trebuie să se decidă una sau altă, o mică toleranță sau zero absolut.

E greu de spus. Părerea mea, punctul meu de vedere a fost și încă rămâne că acea mică toleranță ar trebui acceptată, doar că tot eu vin și spun, trăind în România, trăind într-o țară necivilizată și needucată din acest punct de vedere, foarte mulți vor spune: 'Ah, s-a dat drumul la droguri'. Adică transmiți un mesaj greșit. S-ar putea să încurajeze sau îi facă pe cei tentați să fumeze, să ia nu știu ce mică pastiluță, mică soluție să spună: 'Am auzit noi că nu e chiar așa, că ai o toleranță. Că dacă iau acum și conduc mâine nu e o problemă'. Deci, sunt cele două variante, direcții, oricare are minusuri. Dacă spui zero absolut ai probleme cu cei corecți, dacă lași o mică toleranță ai probleme cu cei incorecți din punctul ăsta de vedere, care pot profita. Eu nu am soluția ideală și să bat cu pumnul în masă să spun: 'Domnilor, așa e mai bine'. Și una și alta are și plusuri și minusuri. Rămâne să vedem ce decide justiția și care va fi politica noastră națională din acest punct de vedere”, a spus Titi Aur pentru DC NEWS.

Avocatul Bogdan Bărbuceanu: Cred că trebuie stabilit un prag, așa cum avem și la alcoolemie

L-am întrebat pe avocatul Bărbuceanu dacă o decizie de introducere a pragului ar putea încuraja consumul de droguri.

„Nu ar încuraja, dar trebuie să existe, totuși, un prag pentru că testele acestea nu sunt atât de exacte, astfel încât pot apărea și ca urmarea, știm cu toții, a unor substanțe care pot fi recomandate de medic, să spunem, tratamente medicale. Deci, pot indica valori mici și atunci trebuie să avem un prag în raport de care să apreciem că poate fi sub influența acestor substanțe și nu este apt de a conduce sau nu, așa cum și la alcoolemie avem.

Plus că se știe în materie de droguri că dacă s-a consumat azi, poate ieși și peste cinci zile, deși nu mai există substanțe care să producă efecte în organism, testul poate ieși pozitiv la un interval destul de mare de timp. Deci, totuși, eu cred că trebuie stabilit un prag, așa cum avem, repet, și la alcoolemie. Probabil că va stabili Curtea, dar cu siguranță Curtea nu va putea decât după ce va consulta anumiți specialiști și va cere părerea unor specialiști în domeniu, că nu poate să stabilească un judecător care este pragul acesta”, a precizat avocatul Bărbuceanu.

Cum ar putea fi influențate dosarele

O decizie de introducere a pragului ar putea influența anumite dosare aflate pe rol, susține avocatul.

„Absolut. Da, da, pentru că aici nu discutăm de o lege care să se aplici retroactiv, ci discutăm de o decizie care este obligatorie. Pot fi apoi formulate căi extraordinare de atac care să modifice soluțiile pe care le avem și, bineînțeles, ar produce efecte și pentru viitor”, a explicat Bărbuceanu.

Totodată, l-am mai întrebat pe avocat dacă ar fi benefică o astfel de măsură.

„Da, fără discuție, da. Nu că benefică, absolut necesară ca să putem stabili și să avem răspunderi penale întemeiate pe o dispoziție sau practică judiciară”, a răspuns Bărbuceanu.

