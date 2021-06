De ce Dragoș Anastasiu nu poartă niciodată ceas / VIDEO

„E vorba de multă muncă. Și de multă pasiune. Pentru că atunci ies lucrurile: când încetezi să muncești, pentru că ești pasionat. Eu nu port ceas și nu am purtat aproape niciodată în viața mea ceas, pentru că efectiv nu mă plictisesc niciodată”, a spus Dragoș Anastasiu, duminică, într-o nouă ediție a emisiunii „Interviuri care inspiră”, moderată de Claudia Țapardel.

„Lumea se uită la ceas să vadă când pleacă acasă de la locul de muncă. Cât mai am? Aoleu... mai am trei ore! Eu nu am ceas pentru că îmi place tot ceea ce fac. E despre etică. Despre onestitate. Despre a crea un nume”, a explicat Dragoș Anastasiu.

Emisiunea completă de la DCNewsTV:

Dragoș Anastasiu a vorbit și despre cum o mare parte a succesului în antreprenoriat a fost înțelegerea importanței principiului „de a oferi înainte de a primi” și că este esențial ca în relația cu viitorii clienți să oferi și abia apoi să aștepți profitul și avantajele. O altă lecție inspirațională pe care am aflat-o duminică se referă la importanța echipei cu care lucrezi într-un business, pentru a avea rezultate în ceea ce faci și pentru a primi satisfacția pe care o cauți.

Membru al reputatei fundații de antreprenori, manageri și profesioniști români Romanian Business Leaders Summit (RBL), care strânge sub același acoperiș cei mai importanți jucători ai mediului de afaceri din România, Dragoș Anastasiu a vorbit și despre cât de importantă este o astfel de structură în care marii jucători colaborează pentru creșterea și dezvoltarea României.

În cadrul emisiunii „Interviuri care Inspiră” s-a discutat și despre cum poate fi pusă România pe harta succesului în ceea ce privește turismul, plus multe alte subiecte interesate.