De ce carantina de noapte se aplică doar pentru nevaccinați. Gheorghiță răspunde

Întrebat de ce de la carantina de weekend sunt exceptate persoanele vaccinate, în condițiile în care certificatul COVID este emis inclusiv pentru persoanele testate sau trecute prin boală, medicul Valeriu Gheorghiță a răspuns că explicația este de ordin practic.

„Dacă eu vreau să ies astăzi din casă ar însemna că trebuie să am un test făcut și negativ. Nu toată lumea are un test făcut în ultimele 48 sau 72 de ore ca să iasă din casă. Sigur că, din punct de vedere epidemiologic, al riscului de răspândire a bolii, o persoană care este vaccinată cu schema completă și are cel puțin 10 zile de la a doua doză, la fel ca o persoană care este trecută prin boală, la fel ca o persoană care e testată negativ reprezintă un risc scăzut de infectare. Practic, însă, este foarte greu să aplici această prevedere cu un test negativ pentru că nu toată lumea își face test din 3 în 3 zile ca să poată să iasă din casă”, a răspuns medicul Valeriu Gheorghiță.

De asemenea, Valeriu Gheorghiță afirmă că aplicabilitatea regulilor este mult mai ușoară la cei care au dovadă de vaccinare, dar „lucrurile acestea sunt reevaluate periodic și vor fi revizuite dacă sunt probleme”.

Record pentru valul 4 al pandemiei. Bilanțul zilnic a trecut de 11.000 de cazuri. 208 morți

Până astăzi, 28 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.210.810 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.129 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.104.496 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11.049 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 182 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 938 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 36.658 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 27.09.2021 (10:00) – 28.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 208 decese (99 bărbați și 109 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 208 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 6 la categoria de vârstă 40-49 ani, 33 la categoria de vârstă 50-59 ani, 51 la categoria de vârstă 60-69 ani, 64 la categoria de vârstă 70-79 ani și 51 la categoria de vârstă peste 80 ani.

185 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 13 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 10 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.