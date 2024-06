Interviul va fi publicat vineri, 14 iunie 2024, de la ora 11:00, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Obiectiv EuroAtlantic, difuzată săptămânal de DefenseRomania.

Interviul va fi preluat și de DC News, parte a trustului DC Media Group.

Ambasadorul Daniel Fried va aborda teme de securitate națională în contextul războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Cât de mare e riscul pentru România și care e impactul prezenței militare americane în țara noastră pentru a descuraja Federația Rusă, precum și riscul unei confruntări de mare intensitate între Alianța Nord-Atlantică și Rusia, sunt câteva din temele pe care ambasadorul Fried le va aborda.

Va fi discutată și chestiunea armamentului pe care România intenționează să îl trimită Ucrainei, precum și de ce acordarea de asistență militară Ucrainei e crucială pentru viitorul Europei. Vulnerabilitatea R. Moldova și un ipotetic avans rus către Odesa, sunt și ele teme pe care ambasadorul Fried le va aborda.

Nu în ultimul rând provocarea pe care China o reprezintă e un alt subiect de interes.

Emisiunea va fi difuzată pe data de 14 iunie 2024, începând cu ora 11:00.

Cine e Daniel Fried, fost ambasador al SUA în Polonia și membru al National Security Council

Daniel Fried a lucrat peste 40 de ani în diplomație și a avut un rol decisiv în implementarea politicii americane în Europa după căderea Uniunii Sovietice și victoria aliaților în Războiul Rece.

A făcut parte din National Security Council of U.S., unde a avut funcția de director sub președinții Bill Clinton și George W. Bush. A fost totodată și ambasador american în Polonia.

Ambasadorul Fried a contribuit la elaborarea politicii de extindere a NATO către Europa Centrală și a jucat un rol decisiv în ceea ce privește politica americană în relația cu Federația Rusă după prăbușirea URSS.

După izbucnirea războiului rus împotriva Ucrainei cu anexarea ilegală a Crimeei, ambasadorul Daniel Fried a fost cel care a contribuit decisiv la implementarea de sancțiuni împotriva agresorului rus, în calitate de coordonator al Departamentului de Stat al SUA pentru politica de sancțiuni.

