Dâmbovița: 20 de indivizi, audiați într-un dosar de încăierare. Ce presupune infracțiunea

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, descinderile, la care participă peste 50 de poliţişti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au loc în municipiul Târgovişte, în zona Halta Teiş. În sprijinul poliţiştilor s-au aflat şi 70 de jandarmi.

"Vor fi puse în executare peste 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Poliţiei Municipiului Târgovişte, pentru audieri. Investigaţiile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru comiterea infracţiunii de încăierare", se precizează în comunicat.

În acelaşi dosar a fost dispusă măsura reţinerii pe bază de ordonanţă faţă de şase bărbaţi, înlocuită ulterior cu măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

"Din investigaţiile efectuate a reieşit că, la data de 10 august, bărbaţii ar fi participat la un eveniment privat, în municipiul Târgovişte, unde, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi al unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc cu diverse obiecte contondente. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu în cauză, precum şi pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege", se mai menţionează în comunicatul IPJ Dâmboviţa.

Ce înseamnă încăierarea



"Ca şi infracţiunea anterioară, încăierarea (art. 198 C. pen..) a fost adusă printre infracţiunile contra persoanei, din Titlul IX al vechiului Cod (Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială), unde era prevăzută la art. 322. Şi în acest caz, legiuitorul a făcut o reevaluare a obiectului juridic apreciind că valoarea ocrotită în principal prin această incriminare se referă la atributele persoanei şi doar în subsidiar la relaţiile privind convieţuirea socială. Încăierarea este prevăzută în numeroase alte coduri penale tot la categoria infracţiunilor care aduc atingere sau pun în pericol integritatea corporală: §231 C. pen. german, §91 C. pen. austriac, art. 154 C. pen.. spaniol, art. 151 C. pen.. portughez, art. 133 C. pen. elveţian. Textul incriminator a rămas în esenţă acelaşi, fiind doar restructurat şi simplificat", se arată în cursul de Drept penal. Partea specială I, ediţia a 2-a.

"Referitor la obiectul juridic, potrivit noului Cod penal, infracţiunea de încăierare face parte din categoria celor contra persoanei, capitolul referitor la infracţiunile contra integrităţii corporale sau sănătăţii, în timp ce, în Codul penal din 1969, infracţiunea făcea parte din titlul referitor la infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, deosebindu-se astfel şi sub aspectul obiectului juridic", se mai arată în Noul Cod penal. Comentarii pe articole.

Potrivit noului Cod penal, "(1) Participarea la o încăierare se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepția victimei, care răspunde potrivit alin. (1). (3) Când prin fapta săvârșită în condițiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.(4) Nu se pedepsește cel care a fost prins în încăierare împotriva voinței sale sau care a încercat să-i despartă pe alții".

