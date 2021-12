Curtea Constituțională din Ungaria, decizie împotriva tratatelor UE: Migrația pune în pericol identitatea noastră

Vineri, Curtea Constituțională a Ungariei a publicat o decizie cu privire la o hotărâre nefavorabilă a Curții Europene de Justiție, care a condamnat tratamentul aplicat migranților ilegali de către Ungaria la granițele sale sudice. Decizia Curții Constituționale din Ungaria este împotriva tratatelor europene.

Comisia Europeană a trimis o notificare oficială Ungariei – în cadrul unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar – în care a susținut că prevederile guvernului ungar din Legea fundamentală privind azilul migranților încalcă reglementările relevante ale Uniunii Europene. Ca reacție la aceasta, Ministerul Justiției din Ungaria a apelat apoi la Curtea Constituțională a țării pentru interpretare.

Curtea Constituțională, decizie împotriva tratatelor UE

În ceea ce privește statutul cetățenilor străini aflați în mod ilegal pe teritoriul Ungariei, Curtea Constituțională a precizat că, în cazul în care exercițiul comun al competențelor dintre Uniunea Europeană și autoritățile maghiare rămâne incomplet, sau este inaplicabil, aceasta „nu va limita dreptul inalienabil al Ungariei de a determina unitatea teritorială, populația, forma de guvernare și structura statului.” Hotărârea instanței adaugă însă că „Curtea Constituțională nu a fost în măsură să examineze dacă exercitarea competenței comune este incompletă în speță”.

Hotărârea nu trebuie interpretată ca o îndrumare cu privire la ce instanță are ultimul cuvânt în unele chestiuni disputate, cum e în cazul instanțelor poloneze, unde Tribunalul Constituțional polonez a recunoscut superioritatea constituției poloneze în fața Uniunii Europene. Pe de altă parte, cea mai înaltă instanță a Ungariei a decis că, pe baza interpretării clauzei europene a constituției, dacă exercitarea competenței comune cu Uniunea este incompletă, Ungaria este îndreptățită să își exercite competența neexclusivă a UE în conformitate cu prevederile prezumției de suveranitate rezervate până când instituțiile UE reușesc să creeze condițiile necesare exercitării comune a competențelor.

Curtea Constituțională a mai precizat că în cazul în care exercitarea incompletă a competenței comune conduce la încălcarea dreptului la autoidentificare al cetățenilor, statul maghiar este obligat să asigure protecția acestui drept. Curtea maghiară a mai constatat că protecția dreptului inalienabil al Ungariei de a dispune de unitatea sa teritorială, populația, forma constituțională și sistemul de stat face parte din identitatea sa constituțională.

Decizia instanței maghiare nu a precizat dacă susținerea guvernului ungar că decizia Curții Europene de Justiție, potrivit căreia migranții ar deveni de facto parte a populației țării dacă li s-ar acorda toate beneficiile sociale și protecțiile legale de care se bucură cetățenii, a fost corectă sau greșită. De fapt, guvernul este îndreptățit și chiar obligat să protejeze comunitatea indigenă din Ungaria și dreptul la autodeterminare al poporului său, care s-ar putea simți amenințat de afluxul de migranți care ar putea schimba structura etnică a comunității lor.

Ce spun premierul Viktor Orbán și ministrul Justiției din Ungaria

Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat că ceea ce contează pentru guvernul său sunt deciziile Curții Constituționale, deoarece, în calitate de membri ai guvernului și parlamentului, au depus jurământul față de constituția maghiară. Comitetul Helsinki din Ungaria a concluzionat că „tratamentul inuman” aplicat refugiaților trebuie să se încheie în acest moment pe baza interpretării instanței.

Ministrul maghiar al Justiției, Judit Varga, a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare spunând:

„Curtea Constituțională a arătat clar că avem dreptul să refuzăm să trăim cu alte popoare decât cu cele cu care am împărtășit un destin comun de secole. Migrația pune în pericol nu numai suveranitatea și identitatea noastră de sine, ci ne poate afecta și drepturile omului și demnitatea umană. Hotărârea Curții Constituționale a clarificat că atâta timp cât eficacitatea completă a normelor UE privind migrația nu este asigurată, Ungaria are dreptul de a exercita astfel de competențe. Pentru a-și proteja efectiv frontierele, Ungaria are, de asemenea, dreptul de a-și adapta normele naționale la realitate prin aplicarea de măsuri suplimentare, individuale. Prin această hotărâre, Curtea Constituțională a construit o barieră juridică puternică, pe lângă închiderea fizică a granițelor noastre. De asemenea, dezbaterea a evidențiat nevoia inevitabilă de a reforma regulile UE privind migrația.”, a scris Judit Varga, potrivit RMX.