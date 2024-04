Cum va riposta Netanyahu. Chirieac, despre opțiunile premierului Israelului: E lupta între David și Goliat

În contextul în care Cabinetul de Război al Israelului urmează să se întâlnească, astăzi, la ora 15:30, Bogdan Chirieac, analist politic DC News, a intervenit la Antena 3 CNN, unde a explicat care ar putea fi decizia pe care o va lua premierul Benjamin Netanyahu.

„Guvernul israelian, cabinetul de război care cuprinde toate partidele politice, a spus că va răspunde în maxim 24 de ore. Și cultura israeliană spune „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte“. Eu cred că va avea loc o ripostă israeliană, fiindcă numai tehnologia a împiedicat un măcel. Dacă cele 300 de rachete, drone și ce au mai trimis iranienii ar fi lovit țintele din Israel, am fi avut, poate, zeci de mii de morți.

Israelul are o densitate foarte mare pe kilometru pătrat, dar distanța (n.r. față de Iran) e uriașă. De asemenea, în timp ce Israelul are un pic peste 20.000 de kilometri pătrați și 9 milioane de locuitori, Iranul are 1,6 milioane kilometri pătrați și aproape 90 de milioane de locuitori. E lupta între David și Goliat, însă tehnologia și inteligența și-au spus cuvântul.“, a punctat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Israelul a lansat un atac puternic asupra „unei instalații de producție de armament” Hezbollah din Liban / video

Foto: Agerpres

Care ar putea fi riposta Israelului

În opinia analistului politic, Israelul va riposta cu siguranță la atacul Iranului, însă nu este clar modul în care o va face. În plus, trebuie avută în vedere reacția statelor arabe din regiune și, mai ales, reacția Turciei.

„Ceva se va întâmpla. Americanii știu asta, fiindcă au avut o singură pretenție. Au spus că vor să fie informați dacă Israelul ripostează, nu ca în cazul Consulatului Iranului de la Damasc. Cred că vom asista la o ripostă israeliană. Că va fi cu rachetă, că va fi cu eliminarea unui lider marcant din Gărzile Revoluționare Iraniene, că poate fi cu eliminarea celui care a dat ordinul de atac asupra Israelului, acest lucru îl știe sigur doar premierul Netanyahu și armata.

Situația în Orientul Mijlociu se poate inflama foarte repede. Iranul nu e o țară arabă, dar - deși are disensiuni cu anumite țri arabe - nu știm cum vor reacționa aceste state. De asemenea, nu știm ce va face Turcia. Sultanul a fost de partea Hamas, deși relațiile comerciale dintre Israel și Turcia sunt foarte intense“, a mai zis analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Andrei Caramitru îl laudă pe Trump: Haideți să ne uităm la realitate / „De ce democrații sunt o catastrofă pentru lume“

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.