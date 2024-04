Cum arată primele bancnote pe care apare chipul Regelui Charles /foto

Suveranul a lăudat bancnotele ca fiind foarte bine concepute şi şi-a exprimat surpriza că este abia al doilea monarh britanic reprezentat pe o bancnotă.



Charles a primit marţi, din partea lui Andrew Bailey, la Palatul Buckingham, o broşură legată în piele care conţinea bancnotele.



A fost un moment important pentru monarh, care urmează tratament pentru un tip de cancer care nu a fost dezvăluit, să-şi vadă portretul pe noile bancnote din polimer, după doar un an şi jumătate de la debutul domniei.





