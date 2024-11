Cum a reușit o femeie să zboare din SUA până în Europa fără bilet de avion. A fost prinsă tocmai la Paris

O femeie a zburat fără bilet de avion de la New York la Paris, la începutul acestei săptămâni, și a fost descoperită abia spre sfârșitul zborului. Pasagera a zburat marți cu un zbor Delta Airlines de la Aeroportul Internațional JFK din New York la Aeroportul Paris Charles de Gaulle fără carte de îmbarcare și a fost arestată la sosirea în Franța, scrie BBC.



Femeia a trecut printr-un scaner corporal cu tehnologie avansată de imagistică la aeroportul New York și a reușit să evite verificarea documentelor în timpul procesului de securitate, a declarat o sursă a Transportation Security Administration pentru CBS News. Se pare că femeia a reușit să ocolească două ghișee de verificare a identității și a biletelor înainte de a se urca în avion, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al TSA, precizând că aceasta nu avea asupra ei niciun obiect interzis la bordul avionului.

Reacția companiei aeriene





„Nimic nu are o importanță mai mare decât chestiunile de siguranță și securitate. De aceea, Delta efectuează o investigație amănunțită a ceea ce s-ar fi putut întâmpla și va lucra în colaborare cu alte părți interesate din aviație și cu forțele de ordine în acest scop”, a declarat Delta într-o declarație pentru CBS.

Nu este clar cum a fost descoperit faptul că femeia nu avea bilet și că a ocolit anumite controale, dar aceasta a fost arestată în Paris. Un videoclip de pe rețelele de socializare, postat de un pasager, arată momentul în care un pilot i-a anunțat pe cei din avion că așteaptă ca oamenii legii să o îndepărteze pe femeie.

„Oameni buni, acesta este căpitanul, doar așteptăm să vină poliția la bord. S-ar putea să fie aici acum și ne-au îndrumat să-i ținem pe toți în avion până când vom rezolva cazul pasagerului suplimentar care se află în avion”, a spus căpitanul în videoclip.

Mărturia unui pasager din avion





Rob Jackson, un pasager al zborului, a declarat pentru New York Times că a fost o călătorie normală până când, în timpul aterizării la Paris, interfoanele însoțitorilor bord au început să sune în mod repetat.



„Zbor mult și era neobișnuit să se întâmple asta chiar când aterizam”, a spus Jackson.

El a spus că odată ce avionul a aterizat, căpitanul le-a recomandat pasagerilor să rămână așezați până când situația va fi rezolvată. Potrivit lui, șase sau șapte ofițeri de poliție s-au urcat apoi în avion. Tot el a spus că a auzit o însoțitoare de bord spunând că o femeie mergea dintr-o toaletă în alta în timpul zborului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News