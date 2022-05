Culmea IPOCRIZIEI. Prună urla că TREBUIA liberalizarea energiei. Acum, USR se PLÂNGE de prețuri

La finalul lui 2019, Cristina Prună de la USR acuza PSD și Guvernul Dăncilă de plafonarea prețurilor la energie. Ea susținea răspicat că ”piața energiei electrice trebuie liberalizată de la 1 ianuarie 2020!”, invocând ”un elefant”, pe care ”nimeni nu are curajul să îl arate cu degetul”. Susținea că dacă vor fi creșteri de prețuri, vina ar fi numai a PSD, pentru că nu s-a conformat regulamentului european care elimina plafoanele la prețurile energiei.

Astăzi, USR dă în continuare lecții Guvernului, acuzând că România are "cea mai agresivă" scumpire din Uniunea Europeană la motorină, iar Guvernul nu are soluţii ”în faţa valului de scumpiri”. Criza scumpirii carburanților se alătură crizei energiei, iar USR acuză că e ”un litru de motorină a ajuns să coste cu 59% mai mult decât în urmă cu un an. E cea mai agresivă scumpire din UE. Alte ţări au luat deja măsuri de sprijinire a consumatorilor. Germania a scăzut taxele pe carburanţi, Portugalia acordă vouchere în valoare de până la 20 de euro/beneficiar, în timp ce Guvernul Sărăciei PSD-PNL continuă să fie fără soluţii în faţa valului de scumpiri”.

Conform sursei citate, un proiect al USR de reducere a TVA-ului la carburanți de la 19% la 5% nu a fost supus votului: ”Nu a ajuns la vot nici astăzi. Mai mult, în Comisia de buget de la Senat, parlamentarii PSD-PNL au votat abţinere, în timp ce parlamentarii AUR şi UDMR nici nu s-au prezentat la vot. O întreagă clasă politică unită. Nu vor scăderea TVA şi preţuri mai mici la carburanţi”.



În același timp, USR mai acuză și cu privire la voucherele de 50 de euro, susținând că Guvernul vinde gogoși pe datorie.

”Vânzătorii de gogoși din Guvern au anunțat bani pe care nu îi au. Au spus că va fi 1 miliard de euro din fonduri europene. Acum anunță că vor cere doar 450 de milioane de euro. Și e la timpul viitor. Vor cere, nu e clar dacă vor primi. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă deja au anunțat cu fanfară românii de voucherele care vin peste ei. Somez Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să anunțe urgent: dacă cere acești bani din programele operaționale viitoare, la ce renunță? Aceste programe au fost negociate de trei miniștri ai fondurilor europene, Roxana Mînzatu, Marcel Boloș și eu. Erau alocați banii la centimă. Dacă vor cere 450 milioane de euro de acolo pentru fanteziile electorale ale lui Marcel Ciolacu, la ce renunță România?”, declară Cristian Ghinea.

Acest articol reprezintă o opinie.