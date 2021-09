Cristian Diaconescu (PMP), mesaj la începutul noului an şcolar, pentru elevi şi profesori

"Un nou an școlar bogat în cunoștințe și realizări!



Astăzi, clopoțelul va suna începutul unui nou an școlar. Emoțiile, sentimentele, dar și speranțele vor fi în inimile școlarilor, dascălilor, dar a părinților. Ei toți vor spera ca procesul de învățământ din acest an să decurgă normal, fără tulburări majore, fără întreruperi, care să aducă prejudicii școlarilor.



Dragi copii,



Sper ca în acest an să aveți parte de cât mai multă cunoaștere, să asimilați cât mai multe informații utile, să vă pregătiți pentru viitorul care vă așteaptă!



Stimați dascăli,



Știu că de multe ori sacrificiul dumneavoastră rămâne necunoscut pentru foarte mulți, că încercați să depășiți toate lipsurile pentru a vă face cât mai bine treaba. Aveți cea mai nobilă meserie, pregătiți viitorul României, azi pe băncile școlii.



Vă urez tuturor succes și cât mai multe împliniri! Să sperăm că va fi un an așa cum ni-l dorim, bogat în cunoștințe și în realizări", a transmis Cristian Diaconescu.

Noul an şcolar 2021 - 2022 începe luni, cu prezenţă fizică la cursuri în cea mai mare parte a unităţilor de învăţământ din România, dar cu măsuri de protecţie sanitară în contextul creşterii numărului de infectări zilnice cu SARS-CoV-2, scrie Agerpres. Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi şi preşcolari cursurile anului şcolar 2021 - 2022 se vor derula pe parcursul a 34 de săptămâni, începând cu data de 13 septembrie.



Semestrul I va avea 14 săptămâni (din 13 septembrie până în 22 decembrie 2021), iar semestrul al II-lea - 20 de săptămâni (din 10 ianuarie şi până pe 10 iunie 2022). În perioada 25 - 31 octombrie, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele de preşcolar sunt în vacanţă.Vacanţa de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022. În semestrul al II-lea, vacanţa de primăvară va fi în perioada 15 aprilie - 1 mai. Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 8 - 14 aprilie 2022.